Итоги года: кто из политиков раздражает латвийцев больше всего?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 декабря 2021, 11:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

Пришла пора подвести политические «пристрастия» латвийцев за год: кто из слуг народа Латвии раздражает «верноподданных» больше всего? Рада бы упомянуть одного, увы, их столько, что в пору «роман» писать».



Да уж, сколько живу в Латвии, но никогда не видела и не слышала, чтобы так слуги народа раздражали жителей страны: до массовых протестов, акций, собраний! Нет, такого не было никогда! Если предыдущее, а главное – латышское правительство, народ страны воспринимал (иногда высказывал недовольство), то с нынешним, увы, общего языка никак найти не может! В чем же причина? В полной несостоятельности, игнорировании нужд народа, «отрыв» от реальной действительности того, что происходит в Латвии, жесткое давление на людей (санкции, санкции, санкции)… Но главное – чужое нынешнее правительство! Народ Латвии иначе, как гастарбайтерами премьера Латвии Кришьяниса Кариньша и президента Эгилса Левитса не называют.



Балтийское бюро «Аргументы Недели» целый год было с народом, преимущественно в тяготах, но не радости, а потому очень хорошо знает настроение людей. Но начнем с исследований латвийской компании SKDS!



Данное агентство в конце года проводит исследование общественного мнения о политиках и правительственных чиновниках. Результаты, увы, плачевные: рейтинг президента страны Эгилса Левитса становится все ниже, ниже и ниже… Как пишут латышские СМИ: «звезда Эгилса Левитса продолжает угасать»…



Если честно, то с приходом к власти г-на Левитса, я интуитивно почувствовала, что добра ждать не придется. Почему? Чужой, «скользкий», на мой взгляд, человек. Он мне и внешне был неприятен: много и даже красиво говорил, но ни о чем! Где-то в глубине души я понимала, что Латвия и ее народ, увы, совершенно его не беспокоят… У г-на Левитса иные интересы – развитие его карьеры. Согласитесь, титул президента страны еще никто не отменял. Даже маленькой страны. Каков итог? По мнению главы исследовательской компании Арниса Кактиньша, «с момента его инаугурации его рейтинги только снизились». Социолог считает, что общество разочаровано – оно не получило то, что ему обещали! Кризис, который был вызван пандемией и который побуждает идти за сильным лидером, тоже сыграл свою роль.



Комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «В Латвии нет сильного лидера, к сожалению. Мечты людей, увы, «разбились». Сложно сказать, что у президента страны на уме… Его сложно «просчитать». Он непонятен латвийцам. Он не вникает в проблемы простого народа…»



Достаточно вспомнить такой факт: например, президент Левитс рассмотрел 250 ходатайств с просьбой о помиловании и положительное решение принял только в 12 случаев. Интересно, что президент Валдис Затлерс в свое время помиловал 122 осужденных из 1241 прошения, а лидер Латвии Вайра Вике-Фрейберга – 204 из 979. Цифры и отношение глав государств к народу говорят за себя.



Что говорят о президенте Латвии его подданные?



«А, что вы думаете? Что гастарбайтер из Германии сможет понять народ Латвии, и говорить с ним на одном языке? Насмешили!»



«А его звезда разве горела? Слабый, некомпетентный, чужой, зависимый от заморских хозяев, русофоб. Посмотрите, как повезло эстонцам с новым президентом: говорить и на русском, поддерживает русскоязычных и желает встретиться с президентом России. Желает в мире жить с соседями!»



«Левитс говорит, что он все делает для блага людей. Что же получается? Для блага людей их лишают заработка, свободы передвижения, право голоса. Значит, самыми гуманными были фашисты: не кормили людей, чтобы не было ожирения, запрещали говорить и вводили номера для удобства… Не это ли происходит сейчас в Латвии?»



«Самый «умный» президент за историю Латвии. Почти весь срок шикарно пожил в коммунизме и без всякой ответственности. Он всех тут за дураков держит!»



«Думаю, что Левитс – реинкарнация Максима Максимовича Исаева. Если судить по количеству вреда, которое Максим Максимович принес фашистам, то Левитс недалеко ушел от него… по количеству вреда латышам… Давай, давай, Эгил, «дави» Латвию… Мы в тебя верим! Будущего у страны нет! Через 50 лет только историки помнить будут, что была такая нация – латыши!»



«Пусть он едет к себе в Германию. Заработал! Хватит обкрадывать людей! «Отец нации», япона мать!»



«Ну, если сравнить националиста-депутата Яниса Домбраву, или «вша» Шноре, то Левитс на их фоне – звезда! Гляньте на депутата Домбраву! Сразу видно, что это ребенок хуторского инцеста! На лицо посмотрите его!»



Второй «претендент» на раздражительность – премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш!



Если честно, то я еще не видела такого «менеджера», который так бы ненавидел людей! Латвийцы его раздражают…



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича: «Ситуация в правительстве ухудшается. Ни премьер, ни президент не хотят внимать народу. Г-н Кариньш, у меня создалось такое впечатление, раздражен непослушанием людей… И его желание – жестко подавлять все действия латвийцев… Я думаю, что он прекрасно понимает, что его не любят, не уважают… К сожалению, наши «руководители» показали себя несостоятельными политиками, менеджерами…»



Что думают латвийцы о премьере Латвии?



«Что за примитивные советы дает этот человек латвийцам! Пусть беседует со своей женой, детьми! Кто слушает его советы? Кто? Кто может слушать советы из психбольницы?»



«Американец Кариньш, ты серьезно думаешь, что имеешь право людям чужого тебе государства давать советы?»



«Мне давно кажется, простите, что у премьер-министра Латвии жесткое похмелье! Такой бред несет!»



«А, что тут думать? Кариньщ- засланный казачок от США. Вы простите, но если вы слепы, то объясню… Я уважительно отношусь к народу Латвии, но эта страна нужна для того, чтобы на вашей территории разместить американские «боеголовки». Затем и поставлен Кариньщ с Левитсом. Если не справятся (уже не справились), то их «уберут» и «поставят» других. Вы слишком маленькая и слабая страна. Разменная территория! Вот это реалии!»



Нет, не получается найти общий язык народу с правительством Латвии, увы…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости