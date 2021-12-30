Новый год приходит к нам и шагает по домам

Совсем немного осталось до Нового года: мы все сядем за празднично накрытый стол, загадаем желание и выпьем шампанское за наше счастье в новом году! Праздничный стол – всегда изобилие! А как же иначе? Это же Новый год! Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило познакомить вас, дорогие читатели, с блюдами, которые объединяют латвийско-российский новогодний стол!
Начну с латвийской кухни! Практически у любого латвийца на праздничном столе всегда будет яблочный пирог и булочки со шпеком (сало). Да, латыши тоже очень любят сало! Любимое латгальское блюдо – яичница с шкварками! Так делала моя бабушка, мама моего мужа, потому как наши предки, мои по маминой линии, из края голубых озер – Латгалии!
Но вернемся к праздничному столу! Итак, вкуснейший яблочный пирог, без которого не обходится ни один праздник!
Как его приготовить? А в этом нам поможет экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма и моя добрая приятельница Рамона Петравича.
«Я обязательно готовлю для праздничного стола яблочный пирог! Всегда! Этот рецепт мне достался от бабушки, а я его передам своим дочкам, а они уже своим! Так рецепт яблочного пирога будет иметь продолжение! Он получается очень мягким, вкусным, особенно, когда горячий, и мы всей семьей съедаем его за вечер! Поделюсь с вами рецептом: конечно, нужны яблоки, мука, сахар простой и ванильный, сливочное масло, молоко, корица, яйца, сметана и прекрасное настроение! Итак, мне понадобится один большой стакан молока, мука (четыре стакана) – это для теста. В миску просеиваю муку, добавляю нарезанное на кусочки сливочное масло (100 гр) и всю эту массу растираю. Затем добавляю молоко, сметану и немного соды и все это «собираю» в комок. Получается тесто. Оно должно быть, как «пластилин». Потом тесто раскатываю и выкладываю в специальную емкость для выпечки. И откладываю в сторону на минут десять. Яблоки, конечно, очищаю от кожуры и сердцевины и нарезаю тоненькими ломтиками. Вот эти дольки яблок я раскладываю на тесто слоями. У меня получается их несколько. А после, конечно, наступает вкусный момент: я заливаю яблоки сметанной заливкой (взбиваю сметану с яйцами). Лью тоненькой струйкой, потому что она должна заполнить все пространство между яблоками… И ставлю в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаю около 45 минут, потом посыпаю корицей. Прекрасное блюдо готово! Попробуйте!»
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Что еще можно увидеть на праздничных столах латвийцев? Да все, что угодно! Латвия – многонациональная страна и, конечно, на новогоднем столе увидеть можно блюда мира!
В моей семье всегда подавали к столу осетра! Сибирского осетра, потому как мой папа был родом из прекрасного Красноярска!
Рецепт от шеф-редактора Балтийского бюро «Аргументы Недели».
«Почему сибирский? Потому, что он обитает в реках Сибири: от Оби до Колымы. Когда-то блюдо из осетра считалось царским, да и сегодня это вкуснейшая рыба великолепно украшает любой стол! Какие ингредиенты нужны для моего семейного рецепта: сам осетр, лук репчатый, перец черный, соль и растительное масло. Но какой же осетр без начинки? Для нее потребуется зеленый лук, петрушка, сметана или майонез. Мы всегда запекаем осетра в духовке и, конечно, целиком. Итак, если рыба находилась в морозилке, то ее необходимо разморозить – понятно! А вот тут есть один недостаток – осетр очень скользкая рыба, а смыть ее «слизь» возможно только солью! Именно. Насыпьте в руку соль и разотрите ее по осетру от головы до хвоста, а потом оботрите салфеткой. Потом, нужно очистить рыбы от чешуи, а вот крупные «шипы» мы всегда оставляли, потому что это придает блюду красоту. Затем, следует разрезать брюшко и вынуть все внутренности, промыть. А далее идет приготовление начинки: нужно мелко порубить петрушку с зеленым луком и добавить в эту красоту сметаны или майонеза, а уже потом, когда посолили и поперчили всего осетра, то заправку «вложить» в очищенное брюшко! Моя бабушка всегда зашивала нитками брюхо, чтобы начинка не выпала! И я также делаю. Потом, конечно, нить удаляли. Разумеется, рыбу запекали в фольге, которую смазывали растительным маслом, а на дно фольги клали нарезанный репчатый лук, который давал овощной аромат и мягкость. Затем ставили в духовку и запекали при температуре 200 градусов. Сам процесс запекания был минут 40-45. Когда осетр был готов, то его «освобождали» из фольги, клали на специальное блюдо и украшали! А подавать осетра можно и горячим, и холодным! Приятного аппетита!»
Совсем, совсем скоро Новый 2022 год вступит в свои права! Я очень надеюсь, что он будет гораздо легче, мудрее, дипломатичнее, чем его предшественник!
Депутат Сейма Рамона Петравича и ее поздравления:
«Новогодние праздники будут всегда! В них рождается надежда, вера, любовь. Это мы с вами, кто из поколения в поколение сохраняет, оберегает волшебство Нового года! В моей семье так было: зимние праздники приходили с запахом яблочного пирога, который наполнял наш дом. А мы все ждали подарки, загадывали желания и надеялись… Я ждала, что обязательно в новогоднюю ночь небо будет звездным, а свет от звезд будет освящать наш дом. Я желаю всем, чтобы свет звезд осветил дорогу молодым, согрел влюбленных и дал успокоение пожилым! Верьте в чудеса! Верьте!»
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