Тем, кого покарали по ошибке, полагается серьёзная компенсация расходов

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29 декабря 2021, 21:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Верховный Суд чётко разъяснил, что за незаконный штраф, оспоренный в суде, автовладельцу должны компенсировать все судебные расходы. При этом, доказывать вину сотрудника ГИБДД, который выносил свой вердикт, не требуется вовсе. Ошибочные штрафы – это такая же норма жизни, как и всё остальное. Бывает и так, что автовладелец ни в чём не виноват, однако мнение у ГИБДДшника совсем иное. В этом случае владелец машины имеет право штраф не платить и обжаловать его, а сотрудники безопасности должны оформить уже новый штраф тому, кто как раз виновен. В суд приходится идти тогда, когда инспекторы упорно не желают отменять штрафы.



Совсем недавно был один случай с человеком по имени Денис Москвин. Он как раз и решил обжаловать вынесенный штраф в суде. Чтобы обжаловать 500 рублей, ему пришлось заплатить 3 с половиной тысячи юристу. Районный суд отменил наказание в связи с «отсутствием состава правонарушения». Но денег (3500 из-за 500) было, конечно же, жалко. Пострадавший подал иск к МВД России и ГУ МВД по Волгоградской области на компенсацию вреда и возмещение убытков. Суд первой инстанции в иске дал отказ. Это было обосновано тем, что лицо, виновное в том, что автовладельцу приходится нести расходы – тот же самый нарушитель, которому Москвин доверил управление, а не сотрудники ГИБДД, действовавшие в рамках законодательства. Суд в буквальном смысле перевернул всё «вверх дном». По его мнению, как оказалось, виноват был не инспектор, а тот, кто сидел за рулём.



С данной позицией согласились суд апелляционной инстанции, и Четвёртый кассационный. Но Верховный Суд посчитал совсем по-другому. Ведь 53-я статья Конституции РФ закрепляет право каждого на возмещение вреда, причинённого незаконными действиями или бездействиями органов государственной власти. Если вспомнить, то летом 2020 года, Конституционный суд РФ запретил судам отказывать в возмещении расходов, связанных с прекращением производства по административному делу на основании того, что потерпевший не доказал вину должностного лица. Убытки, понесённые в связи с восстановлением прав лицом, в отношении которого постановление отменено в связи с отсутствием состава правонарушения, - это фактически судебные расходы. Для возмещения этих расходов достаточно решения суда, которым постановление отменяется по реабилитирующим основаниям.



По поводу морального вреда стоит сказать следующее. Причинитель освобождается от его компенсации, если только докажет, что вред – не по его вине. Доказывать свою невиновность в этом должны как раз госорганы или должностные лица. Поэтому суды, сославшись на то, что хозяин автомобиля не доказал вину ГИБДД в причинении ему морального вреда, не учли многих положений Гражданского кодекса. Никто из них не дал оценок доводам автовладельца о допущенных нарушениях со стороны ГИБДДшников. Верховный суд направил дело в апелляционную инстанцию. Уже ясно, что там вынесут решение о компенсации судебных расходов. Есть даже вероятность, что и моральный вред будет удовлетворён. И всё это будет выплачено из казны.

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