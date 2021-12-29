Московская область вышла в топ регионов по росту инвестиций в основной капитал

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29 декабря 2021, 21:15

pixabay.com

В Московской области объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев этого года вырос на 16% в отличие от того года и превысил 670 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С января по сентябрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 672,7 миллиарда рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 16%. Темпы роста позволяют сделать прогноз в 1,1 триллиона рублей инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года», - рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

В то же время по стране рост этого показателя составил только 7,6%.

Больше всего подмосковные инвесторы вкладывались в логистику, обрабатывающую промышленность, науку и торговлю.

«В 2022 году мы рассчитываем выйти на 1,2 триллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году объем инвестиций в Подмосковье составил 1,05 триллиона рублей», - отметил министр.

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