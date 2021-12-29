Аргументы Недели Общество 13+

Более 11 тысяч пар получили выплаты в Подмосковье к юбилею совместной жизни

, 20:39

Более 11 тысяч пар получили выплаты в Подмосковье к юбилею совместной жизни
pixabay.com

Как пишет "Подмосковье Сегодня", более 11 тысяч пар, которые прожили в браке пятьдесят, пятьдесят пять, шестьдесят и более лет получили выплаты.

По словам зампреда регионального правительства Ирины Каклюгиной, сумма выплаты составляет от пяти до девяти тысяч рублей.
Чтобы получать такую выплату, нужно подать заявление на сайте государственных услуг региона. После чего выплата будет переводиться проактивно.

«Вместе с выплатой наши дорогие «молодожены» получают теплое SMS-поздравление от губернатора Московской области», - добавила Ирина Каклюгина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЛК

Общество

Леонид Калашников: в Госдуме планируют принять законопроект о гражданстве в начале 2022 года

Леонид Калашников: в Госдуме планируют принять законопроект о гражданстве в начале 2022 года

Госдума намерена принять внесённый Владимиром Путиным законопроект о гражданстве в начале 2022 года. Леонид Калашников 29 декабря сообщил о своём участии в разработке документа вместе с межведомственной комиссией при президенте РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

В мире