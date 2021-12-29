Более 11 тысяч пар получили выплаты в Подмосковье к юбилею совместной жизни

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2021, 20:39

pixabay.com

Как пишет "Подмосковье Сегодня", более 11 тысяч пар, которые прожили в браке пятьдесят, пятьдесят пять, шестьдесят и более лет получили выплаты.



По словам зампреда регионального правительства Ирины Каклюгиной, сумма выплаты составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Чтобы получать такую выплату, нужно подать заявление на сайте государственных услуг региона. После чего выплата будет переводиться проактивно.



«Вместе с выплатой наши дорогие «молодожены» получают теплое SMS-поздравление от губернатора Московской области», - добавила Ирина Каклюгина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости