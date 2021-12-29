Пьяный зампред правительства Новгородской области оскорбил историка, который в баре учил любить родную землю

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29 декабря 2021, 18:44 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Заместитель председателя новгородского правительства Тимофей Гусев ищет новую работу. Причиной этого стал его пьяный дебош в пабе.



Встреча «Новгородские вечера» состоялась в одном из местных пабов 22 декабря. Старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Владимир Варнаев читал лекцию, посвященную великой истории родных мест. Внезапно в помещении появился пьяный зампред правительства, который стал громко комментировать происходящее в нецензурной форме. По словам историка, в зале в тот момент находилось много женщин и подростков, при этом персонал заведения ничего не предпринял для того, чтобы успокоить чиновника и оградить посетителей от оскорблений.



Гусев, в свою очередь, сам успокаиваться не хотел и попытался отобрать у Варнаева микрофон, но это у него не вышло. «Новгородские вечера» пришлось завершить, но пьяному чиновнику хотелось продолжения «банкета». При этом Гусев объявил Варнаеву, что «он – Правительство».



«Когда я стал одеваться, Гусев сбросил лежавшие на стуле мои вещи (сумку, пакет, головной убор) на пол и объявил, что никуда не отпустит меня, потому что ему срочно необходимо нарисовать рисунок о любви, - сообщил Варнаев. - Ему тут же работники паба принесли бумагу и ручку, а он напирал на меня, удерживая. Тут подошли мужчины, которые были на встрече и оттерли его от меня».



В итоге историку все же удалось вызвать такси и покинуть место событий.



В администрации губернатора Новгородской области сообщили, что заявление Тимофея Гусева об увольнении по собственному желанию уже подписано. Он занимал должность заместителя председателя правительства Новгородской области с 1 января 2018 года.



Стоит отметить, что экс-чиновник публично извинился перед Владимиром Варнаевым на своей странице в Facebook. Историк извинения принял.





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