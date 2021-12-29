Григорий Распутин: кто виновен в его смерти?

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29 декабря 2021, 18:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Более ста лет имя Григория Ефимовича Распутина-Новых окружено всевозможными легендами. Кем был этот сибирский мужик? Мученик или грешник? Святой или развратник? Кем дана была ему сила? Богом или нечестью? Чего добивался он от Царской Семьи? Радел ли за Русь-матушку или жил всласть? И, пожалуй, главный вопрос: за что так жестоко был убит? Многие историки, писатели пытаются ответить на эти вопросы, но единой правды нет. В чем же главная тайна Григория Ефимовича Распутина?

Прежде всего, мы решили разыскать потомков Григория Ефимовича. Это оказалось не так уж сложно. В предместье Парижа живет его правнучка Лоранс Соловьефф (Распутина - с недавних пор мадам Лоранс просит называть ее именно так - прим. авт.). Мадам Лоранс правнучка Распутина, внучка любимой дочери Григория Ефимовича Матрены, которая скончалась в 1977 году, и от которой сохранились дневники и воспоминания.

- Мадам Лоранс, какие были ваши первые ощущения, когда вы узнали, что в вас течет кровь самого Распутина?

- Я узнала довольно рано. Уже сложно сказать, что я почувствовала. Но в нашей семье мы долго вслух не говорили об этом. Моя бабушка боялась. Да, она жила и в Париже, и в Америке, но страх за пережитое в ней был до конца дней.

- И все же ваша бабушка рассказывала, что произошло в ту роковую зимнюю ночь 1916 года? Как утверждают историки она тогда жила вместе с Григорием Ефимовичем в Петрограде, на улице Гороховая 64...

- Да, это так. Я могу сказать только то, что говорили у нас в семье. Это было 16 декабря 1916 года. Они, действительно, жили в Петрограде, на улице Гороховая 64, апартаменты под номером 20. У них было пять комнат, но, по воспоминаниям бабушки, мебели было мало, но в кабинете ее отца все было очень набожно и много икон. Особенно почитал Григорий Ефимович икону Николая Чудотворца и Матери Божией Казанской. Итак, в тот вечер мой прадед, как вспоминала бабушка Матрена, был очень печальный и спокойный. К нему пришел посыльный с письмом, в котором его предупреждали, чтобы он в ближайшие дни никуда не выходил. Может быть на него покушение. Но Григорий Ефимович сказал: «Я умру, когда Господу будет угодно». Надо сказать, что мой дед своих детей воспитывал в любви к людям и Богу. Любимым занятием по вечерам было чтение Евангелие. И в тот вечер они читали его. Но в десять часов детям положено было спать. Моя бабушка жила в этом доме со своей сестрой Варварой, и когда пришло время спать, то сестры разошлись по своим комнатам. Но бабушка Матрена долго не могла уснуть. Она вспоминает, что испытывала необъяснимый страх и прислушивалась к звукам. Она слышала, как мой прадед долго молился и одевался. Почему-то он долго не мог выбрать себе рубашку. А потом решил одеть подарок Царицы Александры Федоровны. Белую шелковую рубаху с васильками. Моя бабушка видела, потому что Григорий Ефимович зашел к ней в комнату и поцеловал ее. Бабушка Матрена притворилась спящей. Это была их последняя встреча. Она не слышала, что бы кто-то за ним заходил, но звук мотора на улице и как хлопнула дверь – слышала. А что произошло уж в подвале так эту правду мой прадед и его враги унесли с собой.

- Но сейчас уже доказано, что вашего родственника убили Феликс Юсупов, Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович...

- То, что это было зверское убийство - факт. И то, что к этому был причастен месье Юсупов - факт. Бабушка очень часто говорила, что убийство моего прадеда - ритуальное убийство. Юсупов ведь занимался черной магией. Об этом, по словам бабушки Матрены, говорил весь Петроград.

- А это правда, что Григорий Ефимович был еще жив, когда его бросили в воду? (Малая Невка - прим. авт.).

- Сейчас трудно сказать. Но бабушка Матрена вспоминала, что по словам фрейлины Царицы Анны Вырубовой, когда достали тело и отвезли его на "экспертизу", то левая рука была связана веревкой, а правая нет, и пальцы были сложены крестом. Возможно, он был жив еще и пытался освободиться... Да и легкие были полны воды.

- А что вспоминала Матрена Распутина об отношениях вашего прадеда с Царской семьей?

- У них были очень теплые и доверительные отношения. А как иначе? Сколько раз Григорий Ефимович спасал царевича Алексея от смерти! Он был истинным Другом Царской семьи. Императрица так его и называла: «Наш Друг, Человек Божий». А когда произошло это убийство, то Александра Федоровна сказала: «Он умер, чтобы спасти нас».

- Действительно ли Григорий Ефимович обладал даром предсказывать?

- Я думаю, что несомненно. Вот только один пример. Как вспоминала бабушка Матрена... Буквально за несколько дней до смерти мой прадед стал особенно молчалив, много гулял, много молился. А один раз позвал бабушку Матрену на прогулку и сказал, что после смерти его она взяла в комоде деньги и передала Матушке письмо (императрице - прим.авт.). Бабушка очень удивилась, что он завел разговор о смерти, но прадед сказал: "Конец мне. Конец и им. Россия будет вся в крови и с бесами. Страшный конец. Кровь, вода. Они на полу..." Вот как это можно понимать? Григорий Ефимович видел смерть и свою, и царской семьи.

- Извините, но бытует мнение, что Григорий Ефимович любил вино и женщин, да и отношения с Царицей были довольно близкие...

- И где тому подтверждение? Да, мой прадед был в почете у Царской семьи. Да, к его мнению прислушивалась Александра Федоровна. И сколько же было у него врагов? Думаю, что много. Когда мой прадед узнал, какие разговоры ходят о нем в городе, то был удивлен! Он сказал: «Они ищут меня в пагубной ереси. Вон сколько врагов. Сколько враг силен. Яму копать человеку, а добрые дела забыть. Ругают меня, как поборника низких дел. Бог им судья». Конечно, злобы было много, и напрасных разговоров. Это жизнь. Это жизнь на самом верху. Мне иногда снится мой прадед. Ничего не говорит, а только крестит меня. Будет время, когда люди узнают правду. Непременно будет.

***

Конечно, мадам Лоранс преклоняется перед своим прадедом, и естественно, хочет видеть только позитивную сторону жизни Григория Ефимовича. Кто может достоверно рассказать, какую жизнь Распутин вел в Петрограде? Действительно ли это было ритуальное убийство? Почему такую ненависть испытывал Юсупов к Распутину? Что же на самом деле произошло в подвале Юсуповского дворца?

Желание хоть чуть-чуть приблизиться к разгадке подтолкнуло нас встретиться во Франции с нашей доброй знакомой Татьяной Борисовной Фролофф. Мадам Фролофф - русская, но всю жизнь прожила во Франции, в городке Сент-Женевьев-Де-Буа. В следующем году она отметит свой сотый юбилей. Когда-то ее отец, дворянин уехал из России во Францию, что бы "спастись от советов". И там, на чужбине он познакомился с четой Юсуповых. Он неоднократно бывал у месье Феликса и мадам Ирины дома в Париже и даже знал некоторые секреты этого семейства. Возможно, Татьяна Борисовна слышала, что рассказывал ее отец о Юсуповых и о Распутине.

- Да я сама бывала, правда, редко в их доме. Я ведь совсем юная была. Месье Юсупов был очень величественный и гордый. Очень любил шампанское и русские народные песни. Помню, что у него были очень тонкие, красивые пальцы. Эти люди были богаты. Икра, шампанское, приемы. Это потом они потеряли свое состояние, но повадки аристократов остались.

- Татьяна Борисовна, а ваш батюшка рассказывал, что-то о Распутине?

- Мало. У них, конечно, бывали откровенные разговоры, но я помню немного... Мои родители не скрывали от меня ничего. И когда велись разговоры, то меня никто из комнаты не выгонял. Помню, что месье Юсупов просто ненавидел Распутина. Он называл его "неотесанный сибирский мужик" и обвинял его в смерти Царя.

- А причем тут казнь царя? Распутина то убили в 1916 году...

- Царская семья очень слушалась Распутина, а ведь он простой мужик, действительно. А Юсупов и такие, как он - голубая кровь! Возможно, если бы царская семья меньше доверяла бы этому человеку, а больше "своему кругу", то и этой революции бы не было.

- А может вы слышали от отца об убийстве Распутина?

- Вы хотите узнать, кто его именно убил? Убил ли его Юсупов? Из слов моего батюшки я понимала, что месье Юсупов никогда не отрицал своего не причастия к убийству Распутина. Это потом, когда я стала взрослой и понимающей, то с интересом слушала отца, и много читала на эту тему. Ходили слухи, что месье Юсупов убил Распутина из-за жены мадам Ирины. Но я слышала от отца совершенно другое. Дело в том, что месье Юсупов всегда предпочитал в личных моментах мужчин. Например, по словам отца, он до последних дней вспоминал с нежностью родственника царской семьи Князя - Дмитрия Павловича. Насколько у них были близкие отношения я, конечно, не знаю, но теплота была. Мой папа был врач, и месье Юсупов советовался с ним о "мужском здоровье". Этот вопрос всегда его беспокоил. Видимо, он хотел, как можно дольше оставаться состоятельным мужчиной. А с мадам Ириной были теплые отношения, но любовь - это другой вопрос. То, что они жили каждый своей жизнью - точно, но правила приличия сохраняли. Один раз я услышала от отца, что "этот сибирский крестьянин" симпатизировал, как мужчина, месье Юсупову. Поймите, в том высшем обществе трудно разобраться. Например, при дворе поощрялись симпатии не только к женам-мужьям, но и к "друзьям". Из разговоров я понимала, что Распутин человек хитрый и простой, который сумел расположить царских особ и жил ни в чем не нуждаясь. Он, как серый кардинал, руководил, принимал решения... Это многим не нравилось. Сожалел ли месье Юсупов о том, что сделал? Да нет. Он люто ненавидел Распутина.

- Татьяна Борисовна, а как вы думаете, действительно ли был дар прозорливости у Григория Распутина?

- Ну, я же не была с ним знакома! Я делюсь простыми воспоминаниями нашей семьи. Из того, что я слышала, то поняла, что Распутин имел сильную "мужскую личность" и очень нравился женщинам, да и, конечно, гипноз. Мой папа мало верил в способности Распутина. Крестьянская хватка, наглость, гипноз.

***

Анна Лапковская: «Мой свекор любил захаживать с Григорием Ефимовичем в ресторанчик "Яр"».

Поистине, желание журналиста докопаться до истины, приподнять завесу тайн истории порой заносит в страны, города, которые на первый взгляд не имеют совершенно никакого отношения к данной теме. Но волей судьбы, мадам Анна Лапковская, сегодня живет в Амстердаме. В силу почтенного возраста и приличного состояния она не обременена особыми житейскими проблемами, и поэтому частенько, за чашечкой крепкого чая, вспоминает свою жизнь, близких и дорогих ей людей.

– Мне повезло с юности. Для женщины главное связать свою судьбу с любимым человеком. Будучи совсем молоденькой я влюбилась, и вышла замуж. Сама я не из знатной семьи, а вот мой супруг – даже очень. Его отец Шеин Георгий Георгиевич был известен на весь Петербург. И не только своим писательским талантом, но и знакомством с нужными и интересными людьми. Помню, он очень часто рассказывал о «святом старце» Распутине. Георгий Георгиевич поистине любил этого человека, и очень переживал, что люди и история несправедливы к нему. Поистине, оболганная жизнь.

– Мадам Анна, а в чем оболганная?

– По словам моего свекра, это был уникальный человек, как сейчас говорят, трудоголик. Он постоянно работал, помогал людям. Усталость для него была оскорбительным словом. «Народ идет ко мне, и нужен я, видать, ему. Люблю людей». Потрясающее отношение было к деньгам. У него их никогда не было. По словам свекра, он имел деньги и от царицы Александры Федоровны, по-моему, около 10 000 тысяч в год, да и люди, которые приходили к нему, «благодарили» его. Но он тут же все раздавал. Даже его домашние, и дочь, и помощница, ругались с ним на эту тему постоянно. И даже взяли к нему «секретаря по денежным вопросам» - господина Симановича, который его потихоньку обкрадывал. После смерти Распутина он даже пытался открыть банк. Понимал ли это Григорий Ефимович? По словам свекра – да. Но никогда ничего не говорил.

– Мадам Анна, но ходили слухи, что он использовал в своих целях царскую семью.

– Да нет. Я совершенно не помню такого со слов свекра. Неистово любил Россию и был очень набожным. Я как-то пыталась поспорить со свекром – так дело чуть не перешло в скандал. Георгий Георгиевич тогда первый раз повысил на меня голос: «Вы просто не понимаете, что это был за человек! Искренний, добрый и очень честный!»

– Но и женщин у него было предостаточно.

– Свекор говорил, что ничто человеческое ему не было чуждо. Они с удовольствием заходили в ресторан «Яр», чтобы выпить по стаканчику мадеры, но разгулов не было. Женщины сами вились вокруг Распутина. Кстати, он терпеть не мог навязчивых дам. Ругался, отпихивал их даже ногами. Свекор говорил, что один раз они зашли в ресторан, а там – двойник Распутина, пляшет с кокотками! Григорий Ефимович подошел, да как стукнул ему по лбу! Потом долго переживал и просил у Бога прощения.

– Правда, что ваш свекор написал книгу о Распутине и Царской семье?

– Да. Она называлась «У излучины истории». Начал писать после Великой Отечественной войны, и последние издание вышло в 1966 году. Тираж был приличный, а потом, в начале 70-х, эту книгу изъяли даже из библиотек. Видимо, истинная жизнь Распутина и история перестала интересовать власти.

***

Святой Старец Николай (Гурьянов) и Григорий Распутин.

Воспоминание людей, которые так или иначе были связаны с Григорием Ефимовичем, безусловно ценны, но есть одно но... Нет никаких сомнений, что "сибирский крестьянин был обласкан Царской семьей, нет никаких сомнений, что он умер насильственной смертью в 1916 году, в подвале Юсуповского дворца, а вслед за ним зверски была расстреляна Царская семья в подвале Ипатьевского дома. Но возникает вопрос; последний царь из династии Романовых был канонизирован с семьей, и возведен в ранг мучеников. А почему же, пожалуй, самый близкий человек, который спасал от смерти царевича Алексея, которого так слушала и почитала за религиозность Александра Федоровна, просто предается многими людьми анафеме? А вопрос о канонизации Григория Распутина остается открытым? Русская Православная Церковь никак не хочет признать, что этот человек - божий человек. Например, московский протоиерей Александр Шаргунов, в категорической форме из православных сайтов интернета объясняет, что нельзя канонизировать «распутство». И слишком дурная слава была у Распутина. И чем больше идет разговоров "против", то тем больше хочется узнать правду.

Возможно, нам повезло. Будучи по делам редакции в Литве, я, как православный человек, зашла в храм. Народу почти не было, но служба уже давно закончилась. И наступило время "тишины". Рассматривая святые лики я остановилась у иконы Ксении Блаженной... Видимо, я долго молилось святой, что не заметила, как пролетело время. Я уже было собралась уходить, но какая-то сила держала меня в храме. И не зря. Незадолго, до начала вечерней службы, вышел батюшка к своим прихожанам. К нему подходили люди и просили благословения. В очередь встала и я. Но вместо благословения, когда я приблизилась к священнику, то просто сказала: "Батюшка, а Григорий Распутин - "святой старец" или "нечистая сила"?" Любой бы мирской человек послал бы меня куда подальше с такими вопросами, но отец Александр не только не прогнал меня, а даже уделил достаточно времени для беседы. Отец Александр больше молчал, а меня словно прорвало; я рассуждала о жизни Распутина, давала прослушать «французские интервью». И, наконец, батюшка сказал, что он сможет помочь мне разобраться в данном вопросе. В тот момент я не поняла ничего. Единственное, что было понятно, то, что я должна позвонить через несколько дней в церковь и спросить отца Александра. Никогда в жизни время не тянулось так медленно. Я уже забыла, а зачем приехала в Литву, и какие интервью должна взять. Меня мучил только один вопрос: "Что же я могу узнать нового о Распутине?" Но главное - терпение. Наступил долгожданный день. Уже часов в семь утра я трезвонила в церковь. Отец Александр тихим спокойным голосом попросил меня подойти после службы. В церкви я была через двадцать минут. Еле дождалась, когда прихожане разойдутся, и подлетела, пусть меня простят, чуть не сбив с ног священника... Отец Александр понял мое нетерпение и молча протянул сверток... В нем находилась книга и диск. Как оказалось, этот диск отец Александр попросил прислать ему из АФОНА, где святой старец Николай Гурьянов рассказывает о Распутине. А беседу с благословением он ведет с автором книги "Мученик за Христа и за Царя. Григорий Новый" с Татианой Гроян. Данная книга вышла минимальным тиражом, всего 3000 экземпляров, но ценность ее в том, что старец, которого знали не только в России, и к которому ходили толпами, благословил книгу и, простите, дал комментарии.

Протоиерей Николай (Гурьянов) в народе известен, как Старец Николай. Он 44 года прожил на Талабских островах, в Псковской области, на острове Залита. Свой земной путь старец прекратил в 2002 году. Ему было 93 года. Этот Божий Человек предсказал канонизацию Царской Семьи, гибель атомной лодки "Курск", помогал разыскивать людей, помогал найти себя в жизни, излечивал порой от страшных заболеваний. Народ толпами шел к его небольшому домику, на острове, а он принимал и молился за всех. В конце своей жизни он просто физически не мог принимать людей, но видимо, счел нужным поговорить с Татианой Гроян о Григории Распутине. Эта беседа состоялась в 2001 году. И если бы не любительская съемка, которая сегодня "на вес золота", то возможно, мы не узнали, кто же такой Григорий Распутин.

- Отец Николай, я вижу у Вас фотографию Григория Распутина. Она стоит рядом с иконами. Почему?

- Мученик ведь он.

- А и икона у вас, где Григорий Ефимович с Царевичем Алексеем. Вы молитесь?

- Да, а как же? Мученик.

- Я посоветоваться. Батюшка, собрала материалы о Григории Ефимовиче. Хочу книгу издать. Пусть люди знают. Надо ли?

- Надо, надо.

- Царю служил, а его так зверски убили. Похоже заговор. А может и ритуал?

- Жестоко убили. Зло. Но не все раскаялись.

- И как странно... сам видел свою смерть и говорил: "Заклевали серые птицы Белого Орла. Клевали и выговаривали ему: "Ты высоко летал, Ты высоко сидел, Ты не хотел поделиться местом с нами". Как же видел и не поберегся?

- Смирение.

- А его дочь Матрена говорила, как Григорий Ефимович людей лечил. Она его спрашивает, как он узнает чем болен человек? А он отвечал: "Так ведь я в душу заглядываю. Без этого никак. Полюби и тогда вылечишь. Без этого никак". А ведь знал, что его ждет и Царскую семью. Ведь говорил: "Убьют меня, убьют. А месяца через три рухнет Царский трон. "Видел все.

- Видел, видел... сердцем.

- Да и дочь его оставила воспоминания, как батюшка вылечил от болей в горле царя Николая. Врачи не смогли его вылечить, а Григорий Ефимович оторвал от своей рубахи ворот и велел прикладывать к больному горлу. Так все и прошло. Вот только многие не хотят знать, как он лечил и помогал. Забыли или невыгодно?

- Прости их, Господи. Придет время.

- Но ведь невозможно не видеть то, что было. Я достала записки фрейлины Императрицы и Матрены Распутиной. Так у них есть одинаковые записи. Ведь жизнь и здоровье Наследника связывали с жизнью Григория Распутина. Они слышали, как он говорил Императрице: "Меня убьют и после кончины Наследник на 40-й день заболеет». Так и случилось! Ведь помогал он людям, а его и сейчас поносят... Развратником называют, нечестью.

- Да кто так говорит?

- Да людей хватает.

- Прости их, Господи.

- Видно, боялись его и "Керенские", и "Юсуповы".

- Их кончина страшная. Прости, Господи.

- Какой грех самый страшный, батюшка?

- Страшный - БЕЗВЕРЕЕ.

- Благословите, батюшка. Пусть народ узнает о нем.

- Спаси, Господи.

***

Это только небольшая часть беседы со Старцем, но нет сомнений в его отношении к Григорию Распутину. Возможно, Святому Человеку все видно просто и ясно, чем нам, обычным людям. Не секрет, что на Руси к подобным людям, как Распутин, было двоякое отношение. И примеров тому предостаточно. Святой Иоанн Кронштадский! Сколько в свою земную жизнь претерпел насмешек и издевательств? А Ксения Блаженная? А Матрена Московская? И Григорий Распутин. Нам ли судить - рядить? Но их всех объединяет любовь к России, беспокойство за Россию. И каждый из них закончил свой земной путь, именно, в России!

Фото экспозиции убийства Г. Распутина в Юсуповском доме (Санкт-Петербурге).

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