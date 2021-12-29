С какими результатами Латвия войдет в 2022 год

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 декабря 2021, 16:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Заканчивается 2021 год. Правительство Латвии и народ подвели итоги уходящего года. Какие «темы» были актуальны для Латвии? Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось в этот неоднозначном вопросе.

Конечно, тема коронавируса и вакцинации была актуальна. Если быть справедливым, то этот вопрос уже набил оскомину. Какие еще темы «волновали» Латвию? Государственный бюджет, образование и Россия!

Итак, только факты! Начнем с государственного бюджета Латвии.

За первые 11 месяцев 2021 года дефицит государственного консолидированного совокупного бюджета составил 1, 03 млрд евро, что на 490, 5 млн евро больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщила Государственная казна Латвии.

Что же получается? А то, что «дыра» в государственном бюджете страны свыше миллиарда евро! И это для страны, где население гораздо меньше, чем два миллиона населения!

Ужасают цифры на расходы по пособию по безработице: они составили 110, 4 млн евро. Правительство Латвии утверждает, что это на 23% меньше, чем в январе-ноября прошлого года! Очередная «пыль» в глаза! Дело в том, что государственные пособия сократились в Латвии: например, человек, который потерял работу находится на пособиях всего восемь месяцев, а не десять месяцев, как было ранее. Большая экономия! Если учесть, что в период пандемии только «спокойно» функционировал государственный сектор, а более 60% латвийцев потеряли работу, а восемь месяцев давно истекло то, тут видна большая экономия!

Кстати, к интересному умозаключению пришло Балтийское бюро «Аргументы Недели»: правительство Латвии утверждает, что в стране предостаточно вакансий – только пожелай! Да и зарплата 1, 200 евро в месяц. Очередная ложь! Балтийское бюро «Аргументы Недели» выяснило (документы, опрос безработных и личное мнение специалиста из трудовой инспекции). Итак, вакансии в основном «состоят» из зарплат менее 1, 000 евро, которые предлагает трудовая инспекция. И если повезет и человек получит 1, 000 евро, то, будь любезен, заплатить налоги! А это 30 процентов. Теперь посмотрим, что следует заплатить за коммунальные услуги! Например, плата за квартиру, отопление составляет от 120 евро и далее, далее… 120 евро – однокомнатная квартира со всеми удобствами. Если имеешь 3-з комнатную со всеми удобствами, то плати от 250 евро и далее… Но, есть еще электричество! Вот тут латвийцы просто воют: цена поднялась у многих в два раза: начиная от 50 евро, если сидеть практически без света и выше 500 евро…

Что касается цен за телекоммуникацию, то цены «подскочили»: оплата ТВ, телефонов, интернета может составить (в среднем) до 55 евро…

Цены на продукты подорожали, как минимум, в полтора раза и это еще не предел: правительство обещает увеличение цен в начале нового года на молочные продукты. И это в аграрной стране!

Совершенно очевидно, что страна утопает в нищете!

Если говорить о вакансиях, которым «положена» зарплата 1, 200 евро и более, то тут АФЕРА ВЕКА! Балтийское бюро «Аргументы Недели» опросило несколько безработных, которые имеет приличный стаж работы, хорошую профессию, гражданство Латвии, знания нескольких языков о том, как они изыскивали работу с приличной зарплатой… Вот, что выяснили: например, трудовая инспекция предлагает место заместителя директора в музее оккупации или сотрудником в лесном хозяйстве, или в другой государственной организации…. Люди подают свои резюме, но им никто не отвечает! Это в лучшем случае. А в худшем – их СВ используют в своих целях: мол, конкурс проведен, и мы выбрали претендента! Разумеется, своего!

Мнение депутата Сейма: «Пытаться подать документы на изыскание работы, конечно, нужно… Но между нами: вакансии приличной работы с хорошей зарплатой уже распределены… Это реалии Латвии. Знаю, о чем говорю».

Мнение специалиста из трудовой инспекции: «Очень много людей жалуются, что им не отвечают на СВ. Что мы можем сделать?»

Я специально не указываю фамилии комментаторов – причина ясна! Санкции, санкции, санкции… Вполне серьезно! Это только «тыкать в нос» России можно, а у себя – ни, ни!

Второй вопрос – образование в Латвии!

Вот тут «сказка»! Я не понимаю, кто дал такие данные в СМИ, что некоторые крупные учебные заведения страны вошли в лучшую сотню ВУЗов ЕС.

Намедни, я разговаривала с преподавателем на юридическом факультете ЛУ…

«Я принимал экзамены… Сложно сказать, что большинство студентов хотело «сказать», простите…. Я не понимал! Слабое знание предмета. Есть, конечно, талантливые и усердные студенты, но их уж больно мало…»

Мнение врача крупнейшей больницы Латвии и мамы студентки медицинского института: «Моя дочь сдает экзамены на диване дома! Это ужас! Хорошо, что я могу помочь, но это ужас, кошмар… Какие тут знания!»

Теперь посмотрим на факты школьного образования! Вот тут возмущенно вопрошает уже латышская пресса! Например, обозреватель газеты «Диена» Роланд Петерсонс пишет: «Нехватка учителей трагична! Если срочно не решить проблему подготовки новых кадров, то заполнить вакансии учителей будет невозможно!».

Выскажу свое мнение! Почему латышские СМИ голосят? Это же ваша Латвия! К чему привели ваши реформы образования? К полному «нулю»!

Но меня интересует вопрос о тех депутатах, которые «восседают» в Сейме, Рижской думе и являются учителями по профессии…. Почему они молчат!?

Впрочем, их настолько много в депутатских креслах, что они прекрасно могут заменить учителей! Оглашаю список!

Кого мы русскоязычные избрали в депутаты, чтобы помочь в Латвии сохранить образование!? Просто сохранить на достойном уровне!

Наизбирали мы учителя биологии г-на Плинера (Русский Союз Латвии), учителя математики Татьяну Жданок (РСЛ), учителя английского г-на Каменецкого (Согласие), учителя латышского г-жу Шуплинскую (депутат Сейма), директора школы из Резекне г-на Рыбакова, ну и специалистов «узкого профиля» - мелиоратора Яниса Урбановича (Согласие) и гидролога Бузаева! Мы видим, как они «воюют» в поте лица за учителей! Я не понимаю, вам что, профессионалов мало среди депутатов?

Далее… Россия!

Я скажу коротенько! Буквально вчера глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич пригрозил России Божьим судом! ВИДАТЬ, НАТО УЖЕ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С РОССИЕЙ, ТАК О БОЖЬЕМ СУДЕ ВСПОМНИЛИ!

Вот это история успеха Латвии за 2021 год!

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