Писатель Евгений Гришковец избран председателем общественного совета при ФСИН

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29 декабря 2021, 16:53 Источник: РИА Новости

Евгений Гришковец, Roman Brygin/globallook.com

Писатель и актер Евгений Гришковец единогласно избран председателем общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН), сообщает сайт Общественной палаты Российской Федерации.

«Представляя кандидатуру на пост председателя общественного совета, [замсекретаря ОП РФ] Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить», - говорится в сообщении.

Кандидатура Гришковца была поддержана единогласно.

25 ноября после скандала, вызванного публикацией видеозаписей с пытками заключенных, Владимир Путин уволил с поста главы ФСИН Александра Калашникова и назначил на эту должность заместителя главы МВД Аркадия Гостева.

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