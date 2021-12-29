Сегодня отмечается Международный день виолончели

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29 декабря 2021, 15:04 Наталья Полянская

Фото: freepik.com

Международный день виолончели или День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.



Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.

Перу Казальса принадлежат оратория «Ясли», «Гимн Организации Объединенных Наций», известный также как «Гимн Мира» для оркестра, симфонические, хоровые, камерно-инструментальные и другие произведения. Наибольшую известность приобрела каталонская народная «Песня птиц» в его переложении для виолончели и его записи Баха для виолончели.

Виолончель обладает широкими выразительными возможностями и богатой техникой исполнения, поэтому используется и как сольный инструмент, и в то же время является обязательным участником симфонического оркестра и струнного ансамбля. Считается, что её присутствие необходимо, когда нужно подчеркнуть трагичность или лиричность момента.

Репертуар виолончели весьма широк и включает многочисленные концерты, сонаты, сочинения без сопровождения. Самые известные из произведений – это шесть сюит Баха для виолончели соло, вариации на тему рококо Чайковского, «Лебедь» Сен-Санса, концерты для виолончели Вивальди, Боккерини, Гайдна, Дворжака.





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