Младшей сестре Вачовски и создательнице «Матрицы» исполнилось 54 года

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29 декабря 2021, 14:55 Наталья Полянская

Фото: Hollywood Reporter, GLAAD Awards: Lilly Wachowski

Сегодня свой день рождения отмечает знаменитый режиссер, сценарист и актриса Лилли Вачовски. Ей исполняется 54 года. Вместе с сестрой Ланой кинопродюсеры являются трансгендерными женщинами. До трансгендерного перехода они были известны как братья Вачовски. Лилли и Лана дебютировали в режиссуре с фильмом «Связь» и получили мировое признание после создания фантастической трилогии «Матрица».



Имя Лилли при рождении - Эндрю Пол Вачовски. Лилли родилась 29 декабря 1967 года в Чикаго в США. Мать была медсестрой, а отец — бизнесменом. По словам Вачовски, отец был убеждённым атеистом, а мать — бывшей католичкой, которая перешла в шаманизм. Лилли вместе с сестрой окончили общественную школу Уитни Янга, известную своей учебной программой по исполнительским видам искусства и естественнонаучным предметам. Энди поступил в колледж Барда в северной части штата Нью-Йорк. Но вскоре, братья бросили учёбу, так и не завершив образование. После этого они занялись строительным бизнесом и начали разрабатывать идею «Матрицы».



Эндрю в 2016 году в ответ на многочисленные угрозы аутинга со стороны издания Daily Mail также, как и сестра, сделал публичный каминг-аут как трансгендерная женщина.

Энди вспоминает: «Мы всегда любили ходить в кино. Наши мама и папа - просто кинофанаты. Они брали нас с братом на киномарафоны, где мы смотрели по три фильма в день».



Лилли участвовала в создании таких фильмов, как: «Наёмные убийцы», «Матрица», «Спиди-гонщик», «Восхождение Юпитер».





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