Время подводить итоги: как будет меняться Россия

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29 декабря 2021, 14:39 Даниил Наметкин, Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР

Россия провожает уходящий год. Борьба с пандемией и восстановление отечественной экономики стали, пожалуй, главными событиями этого времени. При этом правительство активно и целенаправленно занималось повышением качества жизни людей и реформированием экономической системы. Знаковым событием года с уверенностью можно считать запуск программы, получившей название 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Результатом масштабного и по-хорошему амбициозного проекта должно стать построение государства для граждан, в котором жить и работать всем россиянам станет комфортно.

В приоритете правительства в уходящем году была тема поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). Она стала еще более актуальной с учетом объективных сложностей доступа к финансированию. Ведь Банк России в течение года повысил ключевую ставку в два раза до 8,5 процента, что автоматически ретранслируется на условия кредитования бизнеса, особенно малого. Частично смягчить ситуацию позволило возобновление программы кредитной поддержки «ФОТ 3.0». С ноября 2021 года для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей, а этот перечень увеличился до 17, возобновилась выдача льготных кредитов по ставке 3 процента годовых.

В дополнение к льготным кредитам правительство предусмотрело грантовую поддержку субъектов МСП. На текущий момент субсидии за нерабочие дни получили 544 тысячи компаний, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Программа поддержала более 2,38 млн. человек, занятых в малом бизнесе. На поддержку сектора в нерабочие дни кабмином было выделено из резервного фонда 38,5 млрд. рублей. В итоге численность субъектов МСП увеличилась за год на 137 тысяч, и составила 5,84 млн. компаний.

Отдельное внимание Белый дом уделял реализации программы поддержки занятости населения. В рамках реализации проекта был открыт 21 новый центр занятости по комплексному оказанию услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей. В этом году в федеральном проекте «Содействие занятости» в части модернизации службы занятости участвует более 60 российских регионов. Программа способствовала достижению уровня безработицы допандемийных уровней. По данным Росстата, в сентябре-октябре этот показатель стабилизировался на уровне 4,3 процента.

В части социальной поддержки общественно-незащищенных слоев населения были проиндексированы пенсии россиянам через единовременные сентябрьские выплаты. А на подготовку детей к школе правительство повторно провело выплату социальных «детских» пособий. Кроме того, в рамках программы «детский кэш-бек» россиянам были предоставлены скидки на детский отдых. С этого года в помощь нуждающимся впервые проведены налоговые отчисления с граждан, имеющих высокие доходы более пяти миллионов рублей в год. Эти средства направлены в пользу фонда «Круг добра».

В этом году дальнейшее развитие получила программа «дальневосточного гектара». Теперь граждане в этом регионе смогут получить второй гектар, если они успешно освоили первый. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, к концу года участниками этой программы стали почти 100 тысяч человек.

Весь прошедший год правительство активно продолжало работу в сфере цифровизации госуправления и расширения доступности государственных сервисов в электронном виде. Премьер-министр Михаил Мишустин в октябре подписал распоряжение об утверждении стратегического направления «Цифровая трансформация госуправления» до 2030 года. Проект предполагает создание единой системы сбора, учета и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизацию бюджетного процесса и учета.

Много внимания кабмин уделял развитию инфраструктурных проектов, как важного элемента стимулирования экономического роста в стране. Из наиболее значимых достижений в этом году можно считать начало строительства скоростной трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». Скоростная трасса позволит в обход населенных пунктов за четыре часа проехать на автомобиле из Москвы до Нижнего Новгорода, а за 6,5 часа – до Казани. Время в пути от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза – с 14 до 7 часов. В предстоящие два года будут сданы первые участки трассы в Московской области. А вся проектно-сметная документация по участку «Казань-Екатеринбург» уже в полной готовности и пройдет экспертный этап. В настоящее время дорожники уже приступили к подготовке территории для будущей магистрали. Сейчас в работах на скоростной магистрали занято 9,5 тысячи человек и 3,5 тысячи единиц техники.

Событием года можно считать первый полет в декабре самолета МС-21-300 с композитным крылом российского производства. Современный лайнер, вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и мире. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов, что по сравнению с традиционной автоклавной технологией позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей. Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40 процентов, что можно считать рекордным показателем для среднемагистральных самолетов.

На финише года правительство дополнительно выделило из резервного фонда 44,6 млрд. рублей на проект перспективного авиадвигателя ПД-35. Этот проект реализуется Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2017 года. Двигатель является самым большим в линейке новейших российских авиадвигателей для широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов. Продолжаются работы по освоению 18 новых «критических» технологий. В рамках проекта создаются новые материалы, покрытия, применяются новые конструктивные решения и технологии. Первые образцы двигателя-демонстратора технологий ПД-35 будут готовы в 2023 году, а для коммерческой реализации должны появиться в 2029 году.

Наконец, весь этот год государство много внимания уделяло экологической повестке. Ведь достижение целей углеродной нейтральности является важной задачей российской экономики, от решения которой, в том числе будет зависеть и конкурентоспособность российского экспорта уже в ближайшие годы. В октябре правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Ключевой задачей программы станет обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста страны в условиях глобального энергоперехода. В этой же части продолжается активная работа по переходу к экономике замкнутого цикла, для чего идет подготовка к внедрению Концепции расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки.

А в октябре 2021 года правительство подготовило проект закона о мерах по реализации ответственности промышленных предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда. В частности, владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока эксплуатации должны разработать план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия. Кроме того, в этом году стартовала «генеральная уборка», расчистка акваторий страны от затонувших судов.

Остается надеяться, что стратегические инициативы кабмина будут эффективно реализовываться государством в наступающем году.

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