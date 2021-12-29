Премьер-министр Латвии рассказал, как грамотно встретить Новый год

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29 декабря 2021, 14:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш решил «внушить» латвийцам, как грамотно встретить Новый год? Как? Пройти вакцинацию тем, кто еще ее не начал! Иначе, увы, нового года им не видать!

Премьер также призывает население неукоснительно соблюдать ограничения на собрания на Новый год.

Кариньш напоминает, что, согласно имеющейся информации о новом омикрон-штамме коронавируса, он в несколько раз более заразен, чем самый распространенный на сегодняшний день штамм дельта. Чтобы остановить распространение штамма, важно укрепить первичную вакцинацию и расширить бустерную вакцинацию. Бустерная вакцинация повышает сопротивляемость организма омикрону и является лучшей защитой от тяжелого заболевания или смерти.

"Призываю каждого жителя не медлить и идти за бустерной вакциной в самое удобное место - в медицинские учреждения, к семейному врачу, предварительно записавшись на вакцинацию на сайте www.manavakcina.lv, по бесплатному телефону 8989, в живую очередь в пунктах вакцинации или местах выездной вакцинации. Призывайте к этому своих близких, друзей и коллег! Правительство обеспечило достаточные запасы вакцин, чтобы каждый житель Латвии мог пройти как первичную, так и бустерную вакцинацию",- говорит Кариньш.

Премьер-министр подчеркивает важность соблюдения существующих мер эпидемиологической безопасности и ограничений на собрания, чтобы предотвратить новую вспышку. "Встречая Новый год, давайте избегать собраний, праздновать с семьей, перед встречей с родными сделаем для безопасности экспресс-тест на "Covid-19", а в публичных местах будем использовать медицинские маски и респираторы FFP2. Таким образом мы встретим 2022 год здоровыми и готовыми к реализации своих планов",- подчеркнул премьер-министр.

Что думают латвийцы? Мнение из социальных сетей:

«Я являюсь ветераном труда СССР. Мне уже 75 лет. Не желаю, чтобы меня учил гастарбайтер американский. Как же нет совести! Вор, лжец, злой, бездарный человек, а смеет еще советовать! Ни в одной стране мира нет такого убожества, как в Латвии! У страны нет будущего с такими правителями!»

«Нам уже насоветовали! Да так, что система образования, например, полностью уничтожена! Дальше, как дети будут учиться? Население сокращается до невозможности, а этот иностранец Кариньш о своих интересах думает. Конечно, раз плохой процесс вакцинации, то ЕС денег выделяет меньше. Никогда такого издевательства над людьми в Латвии не было!»

«Господи, твоя воля! Скоро Новый год! Прошу, уберите из «эфира» этого человека… если он человек!»

«Дойдет до того, что будет следить из-под новогоднего стола в каждом домохозяйстве за выполнением своих приказов. Демократии нет в Латвии. Нет! Не верьте тем, кто рассуждает о свободе слова и толерантности!»

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