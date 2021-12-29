СКР: бывшая директор медколледжа в Кинешме получала взятки за зачисление детей на учёбу вне конкурса

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29 декабря 2021, 13:25 Источник: СКР

ivanovo.sledcom.ru

В Ивановской области бывшего директора ОГБПОУ "Кинешемский медицинский колледж" приговорили к штрафу в 1,5 млн рублей за получение взяток от родителей абитуриентов и превышение должностных полномочий.

На сайте СУ СК России по Ивановской области сообщается, что она признана виновной в совершении преступлений по статьям УК РФ "получение взятки за незаконные действия", "мелкое взяточничество" и "превышение должностных полномочий".

По данным СКР, летом 2020 года подсудимая совместно с завотделением "Сестринское и акушерское дело" получила взятки от трех законных представителей несовершеннолетних за содействие в зачислении их детей на первый курс медколлежда курс вне конкурса. Общая сумма взятки составила 90 тыс. рублей. Позднее в том же году директор и та же завотделением получили взятку в размере 10 тыс. рублей за выдачу гражданину без прохождения обучения сертификата специалиста по специальности "стоматология" и удостоверения о повышении квалификации по программе "стоматологическая помощь населению".

В 2019 году подсудимая давала незаконные указания заведующим отделениями колледжа о передаче ей денежных средств при получении ими квартальной и годовой премий. В итоге она присвоила 180 тыс. рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах на срок 4,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Расследование уголовного дела в отношении завотделением "сестринское и акушерское дело" завершено и рассматривается в Кинешемском горсуде.

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