Ректором НИЯУ МИФИ назначен Владимир Шевченко

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29 декабря 2021, 12:30

В, Шевченко

Ректором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ с 30 декабря 2021 года назначен Владимир Игоревич Шевченко. Шевченко будет исполнять обязанности ректора НИЯУ МИФИ до 29 декабря 2026 года.

О назначении Шевченко сообщило в среду, 29 декабря, Минобрнауки.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Владимир Шевченко - выпускник МИФИ. По данным Минобрнауки, он окончил вуз в 1996 году с отличием. Шевченко более десяти лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. В ведомстве отметили, что Шевченко обладает большим опытом работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». Последнее место работы Владимира Шевченко — исполняющий обязанности ректора МИФИ. На эту должность он был назначен 3 июля 2021 года.

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