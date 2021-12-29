Журналисты запустили флешмоб в честь дня рождения Челябинской области

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29 декабря 2021, 11:38 Анна Поперечная

Фото Максима Куликова из архива «Губернии»

17 января 2022 года Челябинской области исполнится 88 лет. Журналисты издания «Губерния» и медиахолдинга «Гранада Пресс» придумали оригинальный флешмоб «Что ты готов 88 раз сделать ради Челябинской области?».

Южноуральцы, которые хотят поддержать акцию, должны выложить в соцсетях фото и видео своих «подвигов» под хештегом #ЧоЗа88. Так, например, журналисты газеты «Губерния» готовы 88 раз отжаться, придумать поздравление из 88 букв, налепить 88 пельменей.

«А что готов сделать ты ради любимой области? Прочитать в стиле реп стихи о регионе? Скатиться 88 раз с великолепных южноуральских склонов? Покорить вершину за 88 минут?», – пишет газета «Губерния».

Отметим, что Челябинская область была образована в 1934, когда была упразднена Уральская губерния. Ранее в 1919 году была создана Челябинская губерния на части территории Оренбургской губернии, Тобольской губернии и Тургайской области.

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