Эксперты Роскачества рассказали, как не ошибиться с выбором вина к новогоднему столу

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29 декабря 2021, 09:40 Источник: РИА Новости

Супермаркет, Aleksander Polyakov/globallook.com

Выбирая вино к новогоднему столу, следует изучить этикетку на бутылке и обратить внимание на условия хранения продукта в магазине. Об этом рассказали специалисты Роскачества.

Чтобы не купить вместо настоящего вина напиток на фруктовом сырье с искусственной газацией, эксперты рекомендуют внимательно прочитать этикетку. Если это напиток на основе фруктов, на ней будет надпись «продукция не является вином». На контрэтикетке качественного вина обязательно должна быть информация о месте происхождения винограда. Если ее нет, это повод отказаться от покупки.

Как говорят эксперты, для недорогих вин стоимостью до 500 рублей большое значение имеет дата розлива. Оптимальный срок для красного вина — до года, для белого — не больше полугода до употребления.

Кроме того, если речь идет о недорогом вине, специалисты советуют отдать предпочтение российским маркам.

«В категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. Мы советуем обращать внимание на отечественные вина с маркировкой ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются в непосредственной близости к виноградникам», – рекомендует директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева.

Выбирая вино, эксперты советуют также обратить внимание на условия его хранения в магазине. По правилам, оно должно храниться и продаваться при температуре 5-20 градусов. Не покупайте вино, если бутылка на ощупь окажется теплой. Дома храните вина в прохладном помещении, выдерживая тот же диапазон температур.

Специалисты Роскачества напоминают, что подавать игристые вина следует при температуре 7-10 градусов, белые — 10-11, красные — 12-14 градусов.

Ранее сообщалось, что производители шампанского попросили увеличить минимальную розничную цену бутылки напитка до 199 рублей. Сейчас она составляет 169 рублей.

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