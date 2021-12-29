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Диетолог назвала маленькие хитрости, чтобы не отказываться от майонеза для заправки салатов

, 09:15

Диетолог назвала маленькие хитрости, чтобы не отказываться от майонеза для заправки салатов
фото: pixabay.com

Россияне активно готовятся к Новому году, к праздничному застолью. Многие готовят традиционные салаты - селёдка под шубой, мимоза и оливье. Эти салаты, как прописано в рецептах, заправляют майонезом. Кто-то давно отказался от майонеза, опасаясь набрать лишний вес.

Врач-диетолог Анна Мелехина подтвердила, что майонез делает еще калорийнее и без того сытные салаты.  Диетолог  сказала в беседе с радио Sputnik, что если позволить себе столовую ложку этого соуса в день, ничего страшного не произойдет. Анна Мелехина посоветовала прибегать к маленьким хитростям, чтобы не отказываться от майонеза полностью, но снижать его калорийность.

В составе майонеза – яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты. Диетолог посоветовала для снижения калорийности майонеза смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной.

Если нравится вкус майонеза, то можно сочетать его с лимонным соком, кетчупом и другими соусами.
Доктор Мелехина считает, что букет вкусов будет более яркий и снизится калорийность майонеза.

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