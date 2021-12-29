Директора детского сада, где истязали воспитанников, приговорили к условному сроку

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2021, 08:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: vk.com

Проблема рукоприкладства по отношению к детям остаётся весьма актуальной для нашей страны. Особенно, если это касается учителей или воспитателей в детских садах. В СМИ проникало немало сведений про воспитателей-садистов, которые к детям относятся, мягко говоря, не по-доброму.

Недавно в Барнауле всплыла история с избиениями со стороны работников детского сада. Суд приговорил к условному сроку директора частного детсада «Хеппи Беби». На территории учреждения к воспитанникам относились очень сурово. Создавалось впечатление, что работникам просто нравилось издеваться над детьми. Камеры видеонаблюдения могут много рассказать о том, что там творилось. Например, одна из воспитательниц спокойно била ребёнка стопкой бумаги, другого запирала в тёмной комнате, а третьего накрывала полотенцем с головой, почти не давая дышать. Всё это происходило в том самом барнаульском «Хеппи Беби».

Об условиях содержания детей в этом «мини-концлагере» стало известно, когда родители одного из воспитанников обнаружили у него паническую боязнь темноты. Они чувствовали, что с ребёнком творится неладное, но не представляли насколько всё серьёзно. Когда они пришли в детский сад разбираться, правда сразу же всплыла наружу. По делу о насилии над детьми проходили сразу четыре сотрудника учреждения. Все они были осуждены к условным срокам с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года. В декабре, то есть совсем недавно, покарали и начальницу детсада. Она была приговорена к 4-м годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на те же 4 года. Как и её сотрудникам, ей запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 3-х лет. Руководить учреждением женщина тоже никак не сможет. Но, по мнению родителей и некоторых юристов, наказание было слишком мягким. Они явно рассчитывали на нечто более суровое.

На сегодня судебная практика о жестоком обращении с детьми требует корректировки. В основном она обходится без суровых приговоров и без тюремных заключений на длительное время. Но всё же общественность считает это несправедливым. Ведь насилие со стороны педагогов очень часто приводит детей к стрессу, и последствия остаются на всю жизнь. Эти дети потом могут страдать, как минимум, нерешительностью. В коллективе им тоже приходится сложнее, нежели тем, кто не познал на себе издевательств. По сути, воспитатели-садисты калечат судьбы детей и фактически убивают им будущее. Не все юные жители нашей планеты способны стойко противостоять агрессии взрослых в раннем возрасте. Многие рискуют стать психическими инвалидами. Поэтому родители пострадавших детей, как и юристы, очень надеются на то, что в будущем к рукоприкладству в детсадах и школах будут относиться более строго.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости