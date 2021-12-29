Аргументы Недели Общество 18+

Милонов предложил создать электронную базу лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности детей

, 08:15

Милонов предложил создать электронную базу лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности детей
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать открытую электронную базу лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности детей и подростков. С таким предложением парламентарий обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву,- сообщает RT.

Как отметил Милонов, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются «больной темой» общества. По словам депутата, несмотря на принимаемые государством меры, педофилы иногда находят способы и возможности для «удовлетворения своих больных фантазий и влечений».

Милонов попросил Колокольцева «рассмотреть идею об учреждении открытой электронной базы при МВД» педофилов. Депутат уверен, что такая информация поможет разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и создавать условия повышенной безопасности для детей».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России

В России могут возродить смертную казнь в будущем. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о возможности возрождения смертной казни в нашей стране, но считает это маловероятным.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество