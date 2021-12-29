Милонов предложил создать электронную базу лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности детей

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29 декабря 2021, 08:15

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать открытую электронную базу лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности детей и подростков. С таким предложением парламентарий обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву,- сообщает RT.

Как отметил Милонов, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются «больной темой» общества. По словам депутата, несмотря на принимаемые государством меры, педофилы иногда находят способы и возможности для «удовлетворения своих больных фантазий и влечений».

Милонов попросил Колокольцева «рассмотреть идею об учреждении открытой электронной базы при МВД» педофилов. Депутат уверен, что такая информация поможет разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и создавать условия повышенной безопасности для детей».

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