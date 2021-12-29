В Минздраве России посоветовали, когда планировать беременность после прививки от COVID-19

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29 декабря 2021, 07:47 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения России посоветовали, когда можно планировать беременность после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В ведомстве считают, что планирование беременности возможно через 28 дней после введения первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции нового типа.

Минздрав России в среду обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным детям, заразившимся COVID-19.

По данным Минздрава, на этапе планирования беременности важно вакцинироваться от коронавируса. Как пояснили в ведомстве, планирование беременности возможно через 28 дней после первой прививки, т.е. в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавируса.

В Минздраве подчеркнули, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет. Но сама новая инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную систему.

Министерство здравоохранения РФ выпустило новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

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