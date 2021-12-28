«Коммерсантъ» опубликовал рейтинг «думских прогульщиков» - в нем лидируют единороссы

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28 декабря 2021, 21:14 Источник: Коммерсантъ

Госдума, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

На прошлой неделе завершилась первая сессия Госдумы восьмого созыва. «Коммерсантъ» подсчитал, кто из депутатов чаще всего прогуливал пленарные заседания нижней палаты парламента.

Безусловными лидерами оказались четыре представителя «Единой России»: Валентина Терешкова (пропустила 15 заседаний из 23), Артур Чилингаров (16), Виктор Заварзин (19). Депутат из Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов не присутствовал ни на одном заседании. Как объяснил изданию источник в руководстве Думы, столь низкая активность депутатов связана с болезнями и с тем, что возрастным парламентариям из-за пандемии рекомендовано реже посещать заседания.

Еще два депутата-единоросса — Ирина Яровая и Виталий Милонов - пропустили по 13 из 23 заседаний. Как пишет «Коммерсантъ», Яровая находилась в официальном отпуске по уважительной причине, а Милонов не ходил на работу «из-за симптомов коронавируса».

Издание отмечает, что в остальных фракциях злостных прогульщиков во время первой сессии не было, за исключением представительницы КПРФ Светланы Савицкой: у нее 10 пропусков.

«Коммерсантъ» напомнил, что по регламенту Думы депутат, пропустивший заседание палаты без уважительной причины, должен заплатить штраф в размере одной девятой от ежемесячного денежного содержания.

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