Избитого олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева выписали из больницы

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28 декабря 2021, 20:23 Источник: "Спорт-Экспресс"

Дмитрий Соловьев, Lev Ilyin/globallook.com

Олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьев выписан из больницы, куда он попал после избиения возле одного из караоке-баров Москвы. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» рассказала пиар-директор спортсмена Елена Болтова.

«Диму сегодня выписали. Сейчас он находится у реабилитолога. Пока на связь он не выходил. Я знаю, что эти дни он будет с врачом. Он очень сильно рвется на лед и боится всех подвести. Сейчас должно быть принято решение. Состояние сейчас удовлетворительное. Единственное, что сейчас скажут врачи — какие нагрузки возможны», — сообщила Болотова.

Соловьев был избит ночью 21 декабря возле одного из столичных караоке-баров. У входа в заведение двое мужчин начали приставать к его девушке керлингистке Анне Сидоровой, возник конфликт, в результате которого фигурист получил черепно-мозговую травму. Нападавшие арестованы, в отношении их возбуждено уголовное дело. Оба они студенты юридического факультета, уроженцы Читы 2003 года рождения.

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