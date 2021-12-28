Глава МИД Латвии Ринкевич пригрозил России Божьим судом

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28 декабря 2021, 16:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Alexander Welscher, globallookpress.com, Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич

И вновь глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заговорил на русском языке, пригрозив России Божьим судом. Более того, процитировал стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта».



А причина возмущения главы МИД Латвии в том, что Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», которое признано в России НКО-иноагентом.



«Решение Верховного суда России о ликвидации Мемориала вызывает возмущение. Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю: «Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда – все молчи! Но есть и Божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет!» - написал г-н Ринкевич в социальных сетях.



Что думают латвийцы? Мнения из социальных сетей:



«Вспомнил про Божий суд! А, когда воруют и обирают народ – как? Забыл о заповеди – «не укради!»



«А, что Ринкевич желает? В парке Победы установить мемориальную табличку генералам СС и полицаям Латвии? Например, начальнику полиции Латвии Елькельну, которого казнили в 1946 году по приговору советского суда! Как «жертве» сталинского режима»



«Про Божий суд из уст «кунгса» (господин на латышском) – богохульство! Лучше пусть посмотрит на деяния под своим носом, а потом рассуждает!»



« Нечего Господа поминать! Не поможет! Содомитам – Ад!»



«Уж чья бы корова мычала, а латышская бы молчала! С ее 300 негражданами!»



«О своей о@е думай! А то гореть тебе в аду!»

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