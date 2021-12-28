В Наро-Фоминске установили бюст Василия Ланового

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28 декабря 2021, 16:42

24 декабря на площади Дворца культуры «Созвездие» города Наро-Фоминска состоялось торжественное открытие бюста народного артиста СССР, Героя Труда РФ Василия Семёновича Ланового.

Члены комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей города воинской славы Наро-Фоминска поддержали предложение об установления памятника около бывшего Дома офицеров Кантемировской дивизии военного городка, в котором живут люди, посвятившие себя служению нашей Родины, ее защите. Именно таким человеком был Василий Семенович Лановой.

Почётное право открыть бюст было предоставлено главе Наро-Фоминского городского округа Роману Шамнэ, зам. главы Геннадию Пензову, народной артистке России Ирине Купченко, руководителю проекта «Аллея Российской славы» Михаилу Сердюкову и директору АНО «Армия и культура» Антонине Журавлёвой. В почетном карауле - нарофоминцы-юнармейцы и военнослужащие Кантемировской дивизии.



2021 год - год юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной войной: 80-летие контрнаступления советских войск в битве под Москвой, 80-летие полного освобождения города воинской славы Наро-Фоминск от немецко-фашистских захватчиков, полувековой юбилей художественного фильма «Офицеры» основным лейтмотивом которого является фраза «Есть такая профессия - Родину защищать!» Именно в Наро-Фоминске, в Кантемировской дивизии снимались эпизоды легендарного фильма.

Не случайно город Наро-Фоминск был выбран для увековечивания памяти В.С. Ланового - исполнителя главной роли в фильме «Офицеры». Осенью 1941 в ходе наступления немецких войск на Москву по плану «Тайфун» Наро-Фоминск оказался на направлении главного удара немецко-фашистских войск. Бои шли круглосуточно, однако советские войска сдаваться не собирались. Таким образом была сорвана последняя попытка прорваться к Москве. Окончательно освободить Наро-Фоминск от захватчиков удалось 26 декабря 1941 года.

Более 32 тысяч наро - фоминцев защищали Родину во время Великой Отечественной войны, 11 из них были удостоены знания Героя Советского Союза. За мужество и отвагу, проявленные жителями города в годы Великой Отечественной войны, Наро-Фоминск одним из первых среди городов Подмосковья в 1976 году был награждён Орденом Отечественной войны 1 степени, а 8 мая 2009 года городу Наро-Фоминску было присвоено почётное звание Российской Федерации - «Город воинской славы».

По окончании церемонии открытия бюста В.С. Ланового прошел концерт с участием народной артистки России Ирины Купченко, заслуженной артистки России Людмилы Татаровой, солиста группы «Русский характер» Юрия Кононова, солистов Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства Обороны РФ Анны Ольховой и Кирилла Комарова.



Народная артистка России Ирина Купченко: «О Василии Семёновиче можно очень много рассказывать. Он был очень светлым человеком…Его не просто любили, любимых и замечательных артистов очень много, но дело в том, что ему верили, потому что он никогда не лгал ни себе, ни другим… Он был человеком, который безукоризненно и достойно прожил свою жизнь… Я так вам признательна, очень признательна, что в вашем таком славном городе стоит его бюст! Мне кажется, что он стоит в своей семье, среди людей, которых он любит, которые любят его!»



В завершении своего выступления Ирина Петровна поздравила зрителей с наступающими новогодними праздниками и пожелала: «Нечаянных радостей, чтобы в жизни случилось что-то прекрасное! Чтобы была сильной и счастливой наша страна, за которую 27 миллионов наших граждан отдали свою жизнь. А за что они отдали свою жизнь? - Чтобы мы сегодня были счастливы! От всей души желаю счастья вам и вашим детям! Думаю, что здесь на площади рядом с памятником ваши дети будут ходить, будут веселиться, будут влюбленные назначать свидания, то есть будет та жизнь, ради которой отдали свои жизни эти люди… Счастья Вам! Радости!»



Мероприятия прошли при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Василий Семёнович Лановой - Народный артист республики Северная Осетия – Алания, Заслуженный артист Республики Адыгея, общественный деятель. Почетный гражданин городов: Москвы, Волхова, Керчи, Владикавказа. Сопредседатель «Общероссийского Общественного Гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Являясь председателем Комиссии Общественного совета при Минобороны РФ по культурно-шефской работе и взаимодействию с общественными и религиозными объединениями, проводил благотворительные концерты и встречи в учебных учреждениях Министерства обороны, воинских частях и подразделениях, участвовал в культурно – патриотических акциях «Доброволец», «Активный гражданин», «Сад Памяти» и других. Художественный руководитель общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» В результате проведения концертов-акций «Спасибо за память, потомки!» В.С. Лановой добился выдающихся результатов в развитии и подъёме патриотического сознания жителей России и молодёжи, их устремления к сохранению таких исторических скреп России, как историческая, национальная, народная и семейная память; реализации нравственных и исторических заветов об укреплении великодержавия народа, нравственного авторитета России, сохранения любви к Отечеству, Державе, Родине. Многие годы он был художественным руководителем социально значимых проектов, таких как: ежегодный благотворительный концерт «Здравствуй страна Героев!» ко Дню Героев Отечества, ежегодный вечер чествования выдающихся москвичей «Молодости нашей нет конца», всероссийский патриотический фестиваль «Живая память», ежегодный гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!» Легендарный актёр отмечен высокими государственными и общественными наградами.

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