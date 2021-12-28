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Певица Инна Маликова в 44 года будет получать пенсию, а ветераны Афганистана - пока еще нет

, 15:19 Источник: Шурави Вояж/Яндекс.Дзен

Певица Инна Маликова в 44 года будет получать пенсию, а ветераны Афганистана - пока еще нет
Пенсионерка Инна Юрьевна Маликова. Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Основаниями для начисления пенсии Инне Маликовой в 44 года стали её звание «Заслуженная артистка России» и решение суда. Тем временем ветераны Афганистана по закону такими «благами» воспользоваться не могут.

Ветеран Афганистана обратился в Пенсионный Фонд РФ. Он хотел, чтобы ему в трудовой стаж зачли два года его военной службы. При этом ветеран не просил досрочной пенсии по зачету один к трем, как обещали в СССР.

Он вполне мог бы претендовать на пенсию в 63 года при его общем стаже работы 42 года. В ПФР ему отказали, ссылаясь на то, что служба в армии в общий трудовой стаж не включается.

Певице Инне Маликовой удалось оформить пенсию в 44 года. Она пришла в Пенсионный Фонд по месту жительства и потребовала, чтобы ей начислили выплаты. Ей отказали, и она отправилась в суд.

Оказалось, что обладательнице звания «Заслуженная артистка России» достаточно 20 лет стажа, чтобы получить пенсию по старости. Басманный районный суд встал на сторону 44-летней заслуженной артистки и удовлетворил ее требования к пенсионному фонду в полном объеме.

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