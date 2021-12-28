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Челябинская прокуратура проверит китов на набережной за 10 миллионов

, 13:14

Челябинская прокуратура проверит китов на набережной за 10 миллионов
Так киты должны были выглядеть, согласно конкурсной документации, но на деле челябинцы увидели лишь жалкое подобие.

Конструкции, от которых ожидали так много, разочаровали горожан.

Надо сказать, что в мэрии результатом работы питерской фирмы тоже остались недовольны. Сейчас проводится независимая экспертиза, пока же фигуры китов, установленных на набережной Миасса не приняли и не оплатили.

А тем временем свою проверку инициировала и прокуратура. Правоохранители отреагировали на публикации в различных изданиях, где сообщалось, что далеко не дешевые арт-объекты стоимостью 9,7 миллиона рублей выглядят убого, сделаны из некачественных материалов и уже начали разваливаться.

Проверяющие из контрольно-счетной палаты оценят, насколько оправдана столь высокая цена контракта, и насколько качественно он был выполнен.

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