Челябинская прокуратура проверит китов на набережной за 10 миллионов
28 декабря 2021, 13:14 Анна Семенова
Конструкции, от которых ожидали так много, разочаровали горожан.
Надо сказать, что в мэрии результатом работы питерской фирмы тоже остались недовольны. Сейчас проводится независимая экспертиза, пока же фигуры китов, установленных на набережной Миасса не приняли и не оплатили.
А тем временем свою проверку инициировала и прокуратура. Правоохранители отреагировали на публикации в различных изданиях, где сообщалось, что далеко не дешевые арт-объекты стоимостью 9,7 миллиона рублей выглядят убого, сделаны из некачественных материалов и уже начали разваливаться.
Проверяющие из контрольно-счетной палаты оценят, насколько оправдана столь высокая цена контракта, и насколько качественно он был выполнен.
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