Психолог Бояринова заявила, что если есть внутреннее сопротивление, то новогоднее желание не исполнится

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28 декабря 2021, 13:27 Источник: Общественная служба новостей

бокалы, игрушки, pixabay.com

Семейный психолог Светлана Бояринова в рамках разговора с журналистами во вторник, 28 декабря, рассказала, как начать жизнь с чистого листа в Новом году, а также, как заставить желания исполняться.

Эксперт отметила, что в первую очередь следует понять, зачем нужны изменения, а также определить, не исходит ли желание извне. По словам психолога, бывает, что планы и мечты есть, но внутренних ресурсов, сил на их реализацию нет. "А если есть внутреннее сопротивление, то ничего не исполнится", – подчеркнула Светлана Бояринова в разговоре с Общественной службой новостей.

Кроме того, следует помнить, что желания необходимо правильно формулировать – нужно знать не только, чего хочешь, но и понимать, какие требуются ресурсы, а также, где их взять.

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