Шесть волгоградцев получили «Lada Granta» от ФСС

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28 декабря 2021, 10:53

Фото Волгоградский ФСС

Шести жителям Волгограда и области, пострадавшим от травм на производстве, заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Денис Кердан вручил ключи от легковых автомобилей «Lada Granta». Двое из волгоградцев получили машину от Волгоградского отделения Фонда впервые, остальные - во второй или третий раз.

Александр Б. получает автомобиль от Фонда в третий раз. Травму на работе он получил в 2006 году. С тех пор отделение Фонда оплачивает Александру реабилитационные мероприятия согласно программе реабилитации. Волгоградец регулярно получает от Волгоградского регионального отделения Фонда путёвки в санатории, трости, кресло-коляски, протезно-ортопедическую обувь, протез нижних конечностей. И самое ценное – автомобиль.

«Мы живём в селе и без машины никуда. Машина нам очень сильно помогает – и в больницу, и в магазин, и в город можно с легкостью добраться, - рассказала Антонина Б., жена пострадавшего. - Также я хотела выразить слова благодарности Фонду социального страхования. Моего мужа поставили на ноги, так как раньше он не мог даже ходить, а теперь, благодаря Волгоградскому ФСС, и машину водит, и с внучкой нянчится».

Все автомобили оснащены специальным оборудованием, с помощью которого люди с ограниченными возможностями могут управлять транспортным средством. Каждый автомобиль изготовлен с учётом индивидуальных особенностей и физических возможностей будущих владельцев.

Стоит отметить, что вручение проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

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