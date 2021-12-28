Профессор Сафонов назвал предложение продлить отпуска россиян за счет праздников «хайпом»
28 декабря 2021, 11:06
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил идею главы ЛДПР Владимира Жириновского об отмене новогодних праздников и присоединении этих дней к отпускам.
"Это просто очередной хайп для привлечения внимания", – подчеркнул Александр Сафонов в рамках разговора с RT во вторник, 28 декабря. Профессор уточнил, что все праздники связаны с какими-либо памятными и значимыми историческими датами.
Сафонов заметил, что по аналогии с новогодними праздниками 1 или 9 мая можно также отменить и присоединить их к отпускам граждан РФ.
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