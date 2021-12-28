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Профессор Сафонов назвал предложение продлить отпуска россиян за счет праздников «хайпом»

, 11:06

Профессор Сафонов назвал предложение продлить отпуска россиян за счет праздников «хайпом»
подарки, pixabay.com

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил идею главы ЛДПР Владимира Жириновского об отмене новогодних праздников и присоединении этих дней к отпускам.

"Это просто очередной хайп для привлечения внимания", – подчеркнул Александр Сафонов в рамках разговора с RT во вторник, 28 декабря. Профессор уточнил, что все праздники связаны с какими-либо памятными и значимыми историческими датами.

Сафонов заметил, что по аналогии с новогодними праздниками 1 или 9 мая можно также отменить и присоединить их к отпускам граждан РФ.

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