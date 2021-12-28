Отец Тепляковой назвал идею Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ «призывом не учить детей»

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений в рамках разговора с журналистами подверг критике предложение приостановить обучение его дочери в университете.
Ранее такую идею озвучил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов.
Евгений Тепляков подчеркнул, что слова ученого фактически являются призывом "не учить детей". Мужчина добавил, что намерен защищать права своей семьи всеми законными способами. Он также уточнил, что будет и дальше контролировать процесс обучения дочери в МГУ.
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