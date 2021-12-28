Руслану Белому исполнилось 42 года: жизнь комика

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28 декабря 2021, 06:52 Наталья Полянская

Свой день рождения отмечает известный российский комик и юморист Руслан Белый. Ему исполнилось 42 года.

Руслан родился в Праге, где в то время служил его отец. Когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, он с семьёй переехал в Польшу, где прожил четыре года. После чего семья переехала в Воронежскую область. Белый сразу после школы поступил в Воронежский военный авиационный инженерный университет. Курсантом Руслан увлекся игрой в КВН, был участником воронежской команды «Седьмое небо», в составе которой выиграл «Малый КиВиН в светлом» в Юрмале в 2004 году. Пять лет служил на контрактной основе, получил звание капитана и Медаль «За отличие в военной службе» III степени.

После службы в армии Белый поступил в Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.

В начале 2000-х годов стал участвовать в воронежском филиале Comedy Club, где он познакомился с Юлией Ахмедовой и совместно с ней начал выступать в команде КВН «25-ая».

В сентябре 2013 года создал шоу «Stand Up», став его продюсером. После выхода двух сезонов передачи Руслан организовал юмористический фестиваль под названием «Stand Up Фестиваль». Кроме того, Руслан Белый принимал участие в таких юмористических передачах, как «Убойная Лига».

В 2017 году организовал шоу для начинающих стендаперов «Открытый микрофон», где стал одним из наставников. В апреле прошлого года совместно с психологом Ольгой Кузнецовой создал проект на Youtube под названием «Чужие письма».

У Руслана практически нет свободного времени, весь день расписан, а на серьезные отношения просто не остается времени. Работа над собственным шоу и участие во многих проектах забирает много времени и сил, а редкие минуты отдыха он проводит со своими друзьями.

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