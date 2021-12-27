Картой «Тройкой» теперь можно оплачивать проезд во всех автобусах «Мострансавто»
27 декабря 2021, 23:34
В более четырёх тысячах автобусов «Мострансавто» на 1,2 тысячи маршрутов люди могут оплачивать проезд картой «Тройкой». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По словам вице-губернатора региона Игоря Трескова, в автобусах области «Тройкой» уже оплатили более 4,3 миллиона поездок. Благодаря программе лояльности, пассажиры смогли сэкономить более миллиона рублей.
В следующем году планируется подключение к единой системе еще девяти тысяч транспортных средств. Более того, скоро оплата «Тройкой» будет доступна на всех маршрутах Подмосковья.
В министерстве добавили, что планируется раздать пассажирам пять тысяч проездных для развития единой билетной системы в подмосковном транспорте на вокзалах «Мострансавто».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.