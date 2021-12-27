Картой «Тройкой» теперь можно оплачивать проезд во всех автобусах «Мострансавто»

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27 декабря 2021, 23:34

pixabay.com

В более четырёх тысячах автобусов «Мострансавто» на 1,2 тысячи маршрутов люди могут оплачивать проезд картой «Тройкой». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам вице-губернатора региона Игоря Трескова, в автобусах области «Тройкой» уже оплатили более 4,3 миллиона поездок. Благодаря программе лояльности, пассажиры смогли сэкономить более миллиона рублей.

В следующем году планируется подключение к единой системе еще девяти тысяч транспортных средств. Более того, скоро оплата «Тройкой» будет доступна на всех маршрутах Подмосковья.

В министерстве добавили, что планируется раздать пассажирам пять тысяч проездных для развития единой билетной системы в подмосковном транспорте на вокзалах «Мострансавто».

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