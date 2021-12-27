Нарколог Казанцев назвал шесть основных продуктов, которые нельзя употреблять за рулём

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27 декабря 2021, 23:02

pixabay.com

Квас, безалкогольное пиво, кумыс, спиртосодержащие лекарства, конфеты с алкогольной начинкой, скисшие соки и другие напитки — именно эти продукты могут вызвать положительный результат при проверке на алкотестере. Об этом рассказал нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт посоветовал не употреблять в пищу перед поездкой квас.

«Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки, через 20 минут его уже не будет», — отметил он.

Водители должны быть внимательны с лекарствами, которые они принимают. По мнению Казанцева, лучше отказаться от спиртосодержащих препаратов вроде валокордина, валосердина или корвалола. В них содержится противосудорожный препарат фенобарбитал, который тоже запрещен при управлении транспортным средством.

Казанцев обратил внимание, что не все кисломолочные напитки вызывают реакцию алкотестера.

«Многие ссылаются на кисломолочную продукцию. Считается, что там содержится алкоголь, но кумыс у нас есть только в определенных регионах. С тана, айрана и кефира проверяли опытным путем — не выявляется, чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон», — отметил нарколог.

Небольшой процент алкоголя присутствует в безалкогольном пиве. Также спровоцировать положительный результат может скисший сок или любой перебродивший напиток, предупредил специалист.

Кроме этого, эксперт отметил, что водителям перед поездкой нужно отказаться от еды, содержащей алкогольную начинку.

«Например, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть», — предупредил Казанцев.

Допустимая погрешность алкотестеров в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха призвана исключить ложное срабатывание устройства. Эту погрешность стоит оставить, уверен Казанцев.

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