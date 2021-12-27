В патриархии сообщили, что доступ верующих в храмы на Рождество будет свободным при соблюдении санитарных мер

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27 декабря 2021, 22:00

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова будет свободным при условии соблюдения необходимых санитарных мер.

О правилах посещения Рождественских служб во время пандемии сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса. Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей.

Верующим с признаками простудного заболевания рекомендуется воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые проведут православные телеканалы.

В патриархии уточнили, что допуск верующих на ночное праздничное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве традиционно будет осуществляться по приглашениям.

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