Суд в Карелии приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима

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27 декабря 2021, 20:02

фото: pixabay.com

В Карелии Петрозаводский городской суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

О приговоре историку, главе отделения научно-информационного центра "Мемориал"* (организация признана в России иноагентом) Юрию Дмитриеву по совокупности преступлений сообщил его адвокат Роман Масалаев.

Дмитриева признали виновным в развратных действиях над несовершеннолетней приемной дочерью, изготовлении детского порно и незаконном хранении оружия,- сообщает РИА Новости.

В июле 2020 года этот же суд в Петрозаводске приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы за сексуальное насилие над приёмной дочерью и снял остальные обвинения.

Через два месяца Верховный суд Карелии увеличил срок историку до 13 лет по статье о насилии, а дело по другим статьям отправил на пересмотр.

По данным следствия, с 2008 по 2015 год историк неоднократно фотографировал приёмную дочь, а с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении неё. Часть от незарегистрированного огнестрельного оружия обнаружена у него дома.

По итогам длительного процесса Третий кассационной суд в середине февраля оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ.

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