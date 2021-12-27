НАКФФ: новые стандарты и современный уровень помощи онкобольным

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27 декабря 2021, 19:03

Онкология остается одним из самых серьезных медицинских вызовов, а борьба с онкологическими заболеваниями – ключевой задачей здравоохранения. Новый порядок оказания медицинский помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, который должен вступить в силу в России с 1 января 2022 года, направлен на оказание пациентам качественной медпомощи, соответствующей мировым стандартам. Но реформы в службе онкопомощи начались еще с конца 2018 года, когда в нашей стране стартовал федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Перед здравоохранением была поставлена задача в кратчайшие сроки снизить смертность от онкологических заболеваний, что возможно только при условии обеспечения быстрой и качественной первичной диагностики.





Точная и оперативная диагностика.

Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, критически важно не упустить драгоценное время, как можно раньше установить диагноз и начать лечение. В клинике НАКФФ разработаны современные программы раннего выявления и профилактики злокачественных новообразований: современная процедура нового поколения ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), задача которой заключается в выявлении онкологии на самом раннем этапе. Наиболее информативными, безопасными и быстрыми диагностическими методами являются магниторезонансная и компьютерная томография. Помимо этого, используется современная молекулярная диагностика, новые виды генетических и гистохимических исследований и базовые программы онкоскрининга. Пациенты проходят необходимые обследования без очередей и долгих ожиданий.



Наличие своей лаборатории.

Оснащение современным оборудованием и собственная лаборатория позволили специалистам клиники НАКФФ повысить эффективность и скорость диагностики. Ведь что дает качественное исследование? Позволяет выработать схему лечения, бьющую точно в цель.

К слову, собственной лабораторией, как правило, могут похвастаться лишь крупные государственные онкологические центры. Лишь единичные частные клиники имеют в своем распоряжении лабораторию.





Комплексные программы лечения.

Сегодня в частных клиниках доступно ультрасовременное лечение онкологических заболеваний. Высокие результаты с применением профессионального оборудования и ультрасовременных методов продемонстрировала клиника НАКФФ. Многопрофильность и хорошая оснащённость, высочайшая квалификация медицинских кадров позволяют клинике оказывать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов. Правильная комбинация традиционных методов лечения (хирургия, лекарственная и лучевая терапия), инновационных методов (молекулярной онкологии, таргетной терапии, иммунотерапии) и стратегически верная последовательность всех этапов лечения даёт хороший результат.

Для лечения сложных заболеваний в НАКФФ используют новые и уникальные методы: HIPEC - гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия – это не просто одно из последних достижений онкологии и самый современный метод лечения метастазов в брюшине, но и множество спасенных жизней. Такая процедура актуальна при канцероматозе – внутрибрюшинном поражении метастазами, она помогает продлить жизнь и увеличить шансы на выздоровление; Кибернож – уникальный безоперационный метод лечения рака, основанный на лучевой терапии. Под воздействием излучения на структуру ДНК быстро делящихся опухолевых клеток, они перестают делиться и гибнут, а сама опухоль постепенно разрушается; Иммунотерапия – относительно новый метод лечения онкологических заболеваний, в основе которого искусственная стимуляция иммунной системы. То есть не действует напрямую на опухоль, но заставляет иммунитет убивать раковые клетки.





Борьба за жизнь - командная работа.

При лечении рака в клинике НАКФФ используют мультидисциплинарный и пациентоориентированный подход, цель которого – разработать индивидуальную схему лечения или найти подходящий лекарственный препарат для конкретного больного, учитывая его особенности. Медицинскую помощь пациентам оказывает команда узкопрофильных специалистов: профильный онколог (например, онкомаммолог или онкодерматолог); химиотерапевт; хирург-онколог; врач лучевой терапии. Кроме того, к программе лечения обязательно подключается психолог, потому на этапе, когда человек напуган диагнозом, он как никогда нуждается в психологической помощи.

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