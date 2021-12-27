Правовед Алексей Исполинов прокомментировал иск ЕС в ВТО против России

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27 декабря 2021, 19:16

фото: pixabay.com

Евросоюз подал иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за российской политики импортозамещения. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала бессмысленным и циничным этот иск.

Предметом иска являются ограничения, введенные Россией в отношении европейских компаний после 2014 года, благодаря которым они не могут участвовать в российских госзакупках. Общая стоимость рынка оценена ЕС в 290 млрд евро в расчете на 2019 год.

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заведующий кафедрой международного права МГУ Алексей Исполинов выразил мнение, что Брюссель не сможет добиться от Москвы возмещения по иску в ВТО против российского импортозамещения. Как пояснил правовед, панель арбитров не имеет права назначить штрафы, а любое негативное решение обязательно утонет в неработающем апелляционном органе ВТО.

Исполинов отметил, что некоторые российские СМИ искажают информацию по этому спору, так как не понимают, как работает ВТО. Он пояснил, что заявленная сумма в 290 млрд евро является общим объемом рынка российских госзакупок в пересчете на год.

Эксперт напомнил, что между ЕС и Москвой прошли переговоры, которые не достигли мирового соглашения, и вот теперь начинается формирование панели арбитров.

По словам Исполинова, создается третейская группа. Арбитры должны будут рассмотреть суть жалобы, что из норм ВТО в представлении ЕС Россия нарушила путем введения ограничений.

Рассмотрение проблемы займет у этой группы до двух лет, после чего арбитры вынесут решение в форме доклада. Если третейская группа признает право европейцев, начнется самое интересное - вторая инстанция (апелляционный орган ВТО) в организации не функционирует.

Причиной этого являются действия США, которые еще при Бараке Обаме перестали согласовывать полномочия членов апелляционного органа ВТО, в результате их полномочия давно истекли.

Эксперт раскрыл, что «в апелляционном органе ВТО никого нет, и он не может рассматривать жалобы, а у России будет возможность обжаловать любое решение третейской группы в данном органе, который юридически продолжает существовать».

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