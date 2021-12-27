В Белоруссии суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии

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27 декабря 2021, 17:18 Источник: Интерфакс

Егор Дудников, фото: Вконтакте

В Белоруссии в понедельник, 27 декабря, Минский городской суд приговорил российского гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. 21-летнего россиянина осудили за озвучивание роликов для белорусской оппозиции и ведение Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который признан террористическим.

Именно такой срок просил для Дудникова прокурор. По данным правозащитного центра "Весна", Егору Дудникову вменяют разжигание розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывы нанести вред национальной безопасности Белоруссии (ч.3 ст. 361 УК).

Изначально россиянину были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). По этой статье ему грозило до трёх лет лишения свободы. Но позднее обвинения переквалифицировали на более тяжелые.

Россиянин Егор Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Молодой человек был задержан 5 мая 2021 года и помещён в СИЗО КГБ Белоруссии. Суд над россиянином начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме.

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