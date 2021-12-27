Сбой в движении поездов произошёл на Киевском направлении МЖД
27 декабря 2021, 17:06
Сбой в движении поездов в понедельник, 27 декабря, вечером произошёл на Киевском направлении МЖД. В Telegram-канале столичного департамента транспорта рассказали, что "на Киевском направлении из-за остановки грузового состава по техническим причинам временно приостановлено движение в Москву и из Москвы в сторону дальнего Подмосковья через станцию Бекасово-1".
По данным департамента, в МЖД принимают все меры для возобновления движения поездов.
Эту же информацию сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
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