У властей Тульской области нет информации о назначении Алексея Дюмина главой МЧС России
27 декабря 2021, 16:45Источник:
ТАСС
У властей Тульской области нет информации о назначении губернатора Алексея Дюмина главой МЧС России. 27 декабря МЧС отмечает профессиональный праздник – День спасателя.
Сегодня в Telegram-каналах появились сообщения о возможном переходе губернатора Тульской области Алексея Дюмина на должность министра по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе правительства региона сообщили ТАСС: «У нас нет информации по данной теме». Алексей Дюмин по итогам сентябрьских выборов набрал более 83% голосов избирателей и во второй раз возглавил Тульскую область.
Врио МЧС сейчас Александр Чуприян. Он стал возглавлять ведомство после трагической гибели министра Евгения Зиничева.
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