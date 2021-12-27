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У властей Тульской области нет информации о назначении Алексея Дюмина главой МЧС России

, 16:45 Источник: ТАСС

У властей Тульской области нет информации о назначении Алексея Дюмина главой МЧС России
Алексей Дюмин, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

У властей Тульской области нет информации о назначении губернатора Алексея Дюмина главой МЧС России.
27 декабря МЧС отмечает профессиональный праздник – День спасателя.

Сегодня в Telegram-каналах появились сообщения о возможном переходе губернатора Тульской области Алексея Дюмина на должность министра по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе правительства региона сообщили ТАСС: «У нас нет информации по данной теме».
Алексей Дюмин по итогам сентябрьских выборов набрал более 83% голосов избирателей и во второй раз возглавил Тульскую область.

Врио МЧС сейчас Александр Чуприян. Он стал возглавлять ведомство после трагической гибели министра Евгения Зиничева.

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