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Глава Крыма Аксёнов предупредил, что Зеленского могут задержать за долги по ЖКХ за квартиру в Ливадии

, 16:04 Источник: ТАСС

Глава Крыма Аксёнов предупредил, что Зеленского могут задержать за долги по ЖКХ за квартиру в Ливадии
В. Зеленский, офис президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского могут задержать в Крыму как должника по оплате услуг ЖКХ.
Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил, что у украинского президента есть недвижимость на полуострове.

У семьи Зеленского приобретена квартира в Ливадии рядом с Ливадийским дворцом. И по квартплате у президента Украины накопился долг. Зеленские не оплачивали услуги ЖКХ несколько месяцев.

Сергей Аксёнов отметил, что его на Украине хотят арестовать за что-то. По словам главы Крыма, против Зеленского могут подать судебный иск за неоплаченные услуги ЖКХ по квартире в Ливадии. Аксенов предложил возбудить дело против Зеленского за неуплату ЖКХ.

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