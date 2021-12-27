Латвийский генерал в отставке Граубе: Путин, сидя за шахматным столом с Западом, играет в покер

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2021, 15:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: LETA

Видимо, Россия не дает «спокойно» жить националистам Латвии. Вот и отставной генерал Раймондс Граубе решил высказаться о позиции Владимира Путина в отношении Запада.



«На мой взгляд, мир Запада Путина по-прежнему анализирует односторонне. Мне очень нравится сравнение оксфордского профессора Джульена Линдли-Френча, что система Запада, дипломатия Запада, мышление Запада работают как шахматная игра.



Там есть черные и белые фигурки, 64 клеточки, и стратегия и действия, включая жертвы, происходит в рамках этих правил. Однако Путин, сидя за шахматным столом, играет в покер. Ты с ним по-прежнему играешь в шахматы, думаешь в этих категориях, ты воспитан и образован, как развивались принципы демократии Запада, и пытаешься обыграть его в рамках этой игры, но он блефует, прячет фигуры — играет в покер.



Эти успешные действия указывают, что еще до сих пор на Западе многие деятельность Путина анализируют в категориях западного мышления и не принимают во внимание, что у Путина есть мышление Петра Первого и что он всех правителей России, включая себя, оценивает по тому, расширил ли правитель империю. Путин не хочет быть проигравшим, и Украина, конечно, есть его эмоционально самое незаконченное дело»,- говорит генерал.



«Фактор спешки определенно играет роль,- предсказывает дальнейшие действия Кремля латышский военачальник. - Я более обратил бы внимание на рейтинги популярности самого Путина.



Экономическая ситуация в России достаточно сложная, макроэкономические показатели негативней, чем года три-четыре назад. Путин не может не помнить, насколько высокая популярность, около 90 процентов, у него была после аннексии Крыма. Сейчас она упала. Хотя — также общество России изменилось, скорее всего осознает, что конфликт — не использую слово «война», но военный конфликт — с Украиной, который может превратиться в войну, потребует жертв также на российской стороне. Мы еще не знаем, как российское общество на это отреагирует».



Р. Граубе не берется прогнозировать вероятность войны: «Ситуация очень лабильна, какое-то небольшое событие может ее перетянуть как в негативную, так и в позитивную стороны. Самое важное, на мой взгляд (и, кажется, также Запад это понимает), есть то, каким образом позволить Путину выйти из этой ситуации по меньшей мере с ощущением, что он не проиграл,- в особенности в отношении российского общества.



Летом Путин вроде как получил особый саммит с Байденом, что Россия оценила. На сей раз он получил видеоконференцию, что вроде как саммит, а вроде как нет — не столь яркое событие, как очная встреча. Единственной возможностью отступления Путина было бы получение гарантий нерасширения НАТО. Но мир Запада это не может позволить сказать и также не хочет».



Поэтому знаток стратегии предупреждает: «У него есть классическая психология шпиона. Стратегически он время от времени ошибается, но тактик, применяющий ситуацию, Путин выдающийся. Лабильность ситуации может быть позитивной в том смысле, что может быть он найдет какую-то возможность повернуть события так себе на пользу, что мог бы выйти с ощущением победителя, а не проигравшего».



Честное слово! Я не могу понять своей головой, как латвийский генерал, который учился в местном ПТУ, с населением страны в ОДИН МИКРОРАЙОН Москвы, рассуждает о политике и интересах страны в 160 миллионов человек? Это гениально!



Что думают латвийцы? Мнение из социальных латвийских сетей?



«Отставной козы барабанщик! Очередной пенсионер-любитель, вспоминающий как делать ход хуторским конем, решил попиариться за счет политического гроссмейстера Путина! Да уж…»



«Кто-то играет в шахматы, кто-то в покер, а наши хуторяне играют роль подкидного дурака!»



«Зациклились на Путине и на Великой России! Они думают, что если Путин «уйдет», то они тогда Россию превратят в рабскую территорию… Куда ты, милый, со своим свиным рылом в калашный ряд?»



«Господи помилуй! Еще и говорит! Вас настолько мало, что по пальцам пересчитать можно! Ваше место на хуторах и в свинарниках. Место свое в этом мире не забывайте. Если понадобится, то Путин вас в порошок (вместе с НАТО) сотрет! У России на сегодня такое вооружение, что Западу еще лет 50 расти!»



«Где он образование получал? Приказ! ПТУ №2 Риги переименовать в Академию Генштаба!»



«Я помню, что он в Советской Латвии работал сантехником в Яунмарупе. Бабке моей унитаз чинил… На велике рассекал по просторам колхоза.»



«Выдающийся латышский генерал, можно сказать – Суворов и Нельсон отдыхают, прошедший через горнило войн за независимость ЕС, победивший империю и диктатуру, должен знать разницу между словами лобильность и хитрож-пасть… Граубе – эталонная из д@а пуля. Выдал, аж брызги летят!»



Да уж… И смех, и грех!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости