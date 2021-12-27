Латвийскому суду не удалось запретить собираться церкви «Новое поколение»

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27 декабря 2021, 15:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Рижский суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры города о применении временной меры защиты против церкви «Новое поколение».



Генеральная прокуратура Латвии потребовала принять временную меру против «Нового поколения», чтобы запретить религиозной организации проводить какие-либо публичные мероприятия очно, включая богослужения независимо от мест проведения мероприятий.



Суд Риги рассмотрел заявление Генпрокуратуры и решил его отклонить.



Генеральная прокуратура подала протест в связи с решением суда, поэтому решение первой инстанции должен будет оценить Рижский окружной суд 20 января 2022 года.



Алексей Ледяев, лидер латвийского «Нового поколения» заявил латвийским СМИ, что его церковь не признает обвинения. Он считает, что генеральный прокурор Латвии, желая закрыть церковь, грубо нарушил главные принципы Конституции в отношении основных прав человека.



«Новое поколение» может нравится, а может не нравится, но наше право на существование закреплено в Конституции, а право наших прихожан ходить в церковь»,- заявил Ледяев.



Более того, лидер «Нового поколения» рассматривает действия генерального прокурора, как прямую атаку на них, полагая, что это нападение является замаскированной местью за твердую позицию в церкви, а именно, как защиту консервативных традиционных ценностей.



«Мы только что попали под сильное давление в России, где генеральный прокурор РФ включил «Новое поколение» в список нежелательных организаций. Интересно, а не сотрудничает ли генеральная прокуратура Латвии с генеральной прокуратурой РФ?» - изрек «вожак» секты.



Для многих жителей Латвии данная организация является сектой, а сам г-н Ледяев очень предприимчивым, а главное очень богатым человеком. В Латвии даже бытует такое мнение (на уровне разговоров), что в данной организации так «обрабатывают» людей, что они даже отписывают свое имущество церкви (читай – Ледяеву).



За что «ухватилась» Генпрокуратура Латвии, чтобы запретить «Новому поколению» проводить службы?



Проведенная Генпрокуратурой Латвии проверка показала, что в период пандемии, когда было запрещено собираться на различные мероприятия, «Новое поколение» проводила публичные службы с участием большого количества человек не менее шести раз в год (2021).



Видимо, г-н Ледяев считает себя «избранным» и, простите, плюет на все нормы, законы Латвии.

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