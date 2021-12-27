В Челябинске за запуск фейерверка в неположенном месте можно получить штраф

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27 декабря 2021, 13:21 Анна Семенова

Для безопасного запуска салютов определили места. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Для безопасности в городе определили 12 мест, где можно выпустить салют.

Совсем скоро Новый год, челябинцы начнут активно запускать фейерверки в собственных дворах. Однако делать этого нельзя. Об этом сообщил на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии замглавы города Александр Астахов.

Это является нарушением правил пожарной безопасности и влечет за собой штраф. Если по вашей вине случится пожар, придется ответить за это суммой до пяти тысяч рублей. Если кто-то пострадает или погибнет, за это уже предусмотрена уголовная ответственность.

Чтобы не случилось ЧП, в Челябинске определили специальные места для запуска салютов I и II класса опасности.

Калининский район:

перекресток ул. Университетской Набережной и ул. Молодогвардейцев,

набережная реки Миасс в границах от ул. Новомеханической до Российская, 6а,

рядом с пешеходным мостом на пос. Мелькомбинат-2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по ул. Университетской Набережной),

на набережной реки Миасс по улице Кирова, 78.



Курчатовский район:

площадка возле ул. Черкасская, 15.

Ленинский район:

площадка возле пункта Береговой,

площадка возле ул. Ямпольская 1-я

площадка юго-западнее ул. Новороссийская, 97.

Советский район:

тупик пер. Большого, недалеко от спортивной школы олимпийского резерва №11

Тракторозаводский район:

в районе дома № 2 по пер. Мамина,

южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова

Центральный район:

на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор

напротив КРК «Мегаполис».

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