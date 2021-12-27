В Челябинске за запуск фейерверка в неположенном месте можно получить штраф

Для безопасности в городе определили 12 мест, где можно выпустить салют.
Совсем скоро Новый год, челябинцы начнут активно запускать фейерверки в собственных дворах. Однако делать этого нельзя. Об этом сообщил на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии замглавы города Александр Астахов.
Это является нарушением правил пожарной безопасности и влечет за собой штраф. Если по вашей вине случится пожар, придется ответить за это суммой до пяти тысяч рублей. Если кто-то пострадает или погибнет, за это уже предусмотрена уголовная ответственность.
Чтобы не случилось ЧП, в Челябинске определили специальные места для запуска салютов I и II класса опасности.
Калининский район:
- перекресток ул. Университетской Набережной и ул. Молодогвардейцев,
- набережная реки Миасс в границах от ул. Новомеханической до Российская, 6а,
- рядом с пешеходным мостом на пос. Мелькомбинат-2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по ул. Университетской Набережной),
- на набережной реки Миасс по улице Кирова, 78.
Курчатовский район:
- площадка возле ул. Черкасская, 15.
Ленинский район:
- площадка возле пункта Береговой,
- площадка возле ул. Ямпольская 1-я
- площадка юго-западнее ул. Новороссийская, 97.
Советский район:
- тупик пер. Большого, недалеко от спортивной школы олимпийского резерва №11
Тракторозаводский район:
- в районе дома № 2 по пер. Мамина,
- южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова
Центральный район:
- на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор
- напротив КРК «Мегаполис».
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