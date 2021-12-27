Аргументы Недели Общество 13+

В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу с разрывом сигновидной кишки после обеда у бабушки

, 13:45 Источник: kp.ru

В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу с разрывом сигновидной кишки после обеда у бабушки
машина скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу с разрывом внутренних органов после выходных у бабушки. Мальчик пожаловался на боли в брюшной полости после плотного обеда.

«26 декабря около 12:00 подросток пожаловался своей бабушке на боли в брюшной полости после переедания. Бабушка позвонила матери школьника, и та сама отвезла ребенка в больницу, откуда на скорой помощи его с острым перитонитом экстренно переправили в педиатрический институт»,- сообщает kp.ru.

Отмечается, что у 14-летнего подростка диагностировали разрыв сигновидной кишки. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Ребенок учится в восьмом классе, его семья на учете не состояла. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Материалы дела переданы в отдел по делам несовершеннолетних.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что система медицинского страхования требует дальнейшего развития, поскольку не справилась с форс-мажорными обстоятельствами во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Происшествия

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество

Происшествия

В мире

В мире

Политика

Политика

Шоу-бизнес

Политика

Общество

Политика

В мире

Происшествия