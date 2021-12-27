В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу с разрывом сигновидной кишки после обеда у бабушки

В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу с разрывом внутренних органов после выходных у бабушки. Мальчик пожаловался на боли в брюшной полости после плотного обеда.
«26 декабря около 12:00 подросток пожаловался своей бабушке на боли в брюшной полости после переедания. Бабушка позвонила матери школьника, и та сама отвезла ребенка в больницу, откуда на скорой помощи его с острым перитонитом экстренно переправили в педиатрический институт»,- сообщает kp.ru.
Отмечается, что у 14-летнего подростка диагностировали разрыв сигновидной кишки. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.
Ребенок учится в восьмом классе, его семья на учете не состояла. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Материалы дела переданы в отдел по делам несовершеннолетних.
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