В Челябинске за плохую уборку снега начали штрафовать управляющие компании

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27 декабря 2021, 12:31 Анна Семенова

Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

А в новогодние праздники коммунальные службы будут дежурить круглосуточно.

В выходные глава Челябинска Наталья Котова лично проехала с инспекцией по городским дорогам, чтобы проверить качество уборки снега. Замечаний нашлось немало. А сегодня на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов отчитался о том, что за прошлую неделю от горожан поступило 190 обращений и все они касались некачественной уборки после прошедших снегопадов. Было составлено семь актов об административных правонарушениях. Штрафы ждут управляющие компании: «УК Ленинского района», УК «Рио», Агентство «Вертикаль», предприятие «Ремжилзаказчик», ЖУ №8. Также предписания в количестве 57 штук получили подрядчики, очищающие проезжие части. В трех случаях дело закончилось штрафом.

Сообщается, что на снегоотвале работы идут без остановки, дополнительно туда направлены два бульдозера.

Наталья Котова заострила внимание на том, чтобы подрядчики бережно отнеслись к газонам, куда сваливаются снежные кучи. В случае повреждения, весной восстанавливать земельный слой нарушители будут за свой счет.

А в это время стало известно, что челябинские коммунальные службы и чиновники городской и районных администраций уже составили графики работы в новогодние праздники. Аварийные бригады будут трудиться круглосуточно. Контроль установят и за своевременным вывозом мусора.

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