Тысячи россиян окунулись в местные холодные водоёмы

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2021, 12:33 Ксения Калуга

В минувшие выходные прошла спортивная акция «Закалённая Россия – здоровая страна». Любители зимнего плавания и закаливания облились холодной водой или окунулись в местные водоёмы. Такое мероприятие проводится уже третий год подряд.



В конце декабря жители из разных уголков страны в установленное время проводят массовый флешмоб. Федерации и клубы здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания погружаются в воду океанов, морей, рек. Таким образом они демонстрируют всему миру, что Россия – страна здоровых и сильных людей.



Первым участником акции стал Владивосток. Сначала спортсмены сделали пробежку, а потом облились холодной водой. По словам организаторов, в городе был сильный мороз, столбик термометра показывал -25 °С, однако погодные условия не остановили любителей активного образа жизни. Кроме этого, во флешмобе также участвовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В своём Instagram он написал: «С удовольствием присоединился к всероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна». На водной станции ЦСКА более 100 человек сначала немного пробежались, разогрелись, а потом обливались на морозе. Если делать всё правильно и регулярно – здоровью только на пользу. Передаём эстафету наших соседним регионам».



Всего в Приморье участвовало около 1200 человек. Организаторами акции в области стали министр спорта Приморского края Жан Анзорьевич Кузнецов, генеральный директор ООО «Порт Вера» Евгений Александрович Диев, а также руководитель «Олимпийского совета Приморского края» и «Федерации зимнего плавания Приморского края» «Косатка ДВ» Олег Евгеньевич Докучаев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости