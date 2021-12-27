В Сети поделились впечатлениями после просмотра Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон»

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27 декабря 2021, 11:04

Церемония вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» оказалась ярким событием в мире музыки. А её телевизионная и онлайн трансляция стала прекрасным предновогодним подарком для россиян, которые не смогли попасть на мероприятие лично.

Судя по отзывам, которые зрители оставляют в Сети, их приятно впечатлили и подбор ведущих и артистов, и выбор музыкальных номеров, и наряды звёзд, и организация шоу в целом.

«Юлечка Савичева в этом костюме просто космическая бомба!»;

«Мой любимый "Золотой Граммофон" снова прошёл на высшем уровне. Нам показали настоящий мастер-класс! Спасибо!»;

«Эмоции непередаваемые, сплошной восторг! Осталась очень довольна концертом, было приятно видеть своих любимых исполнителей вместе!», – высказались зрители.

Одним из самых ярких моментов вечера стало долгожданное для многих живое выступление группы «Земляне». Музыкальный коллектив недавно воссоединился с барабанщиком Владимиром Киселёвым и гитаристом Игорем Романовым и по-настоящему «зажёг» в золотом составе. При этом публику порадовали не только хорошо знакомые хиты, но и яркие спецэффекты, которые использовала группа во время выступления.

«Таких спецэффектов в номерах, как здесь, не найти нигде! Обалденно!»;

«Такие песни не потеряют актуальности никогда», – оценили выступление зрители.





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