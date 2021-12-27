Как Соловьёва не пустили на пресс-конференцию Путина, и что грозит интернету в России. Резонансные новости недели

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27 декабря 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



На большой пресс-конференции в Манеже президент России много чего сказал



«Я думаю, что мы уже всем надоели и надо завершать», - отметил Владимир Путин в конце ежегодного общения с журналистами и вскоре покинул зал. Пресс-конференция президента России длилась около четырех часов, все устали и, конечно, заключительные слова главы государства никакого подтекста не имели.



Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин коснулся темы демографии и отметил, что показатель в 81 млн работоспособного населения для огромной территории России является совершенно недостаточным.



«Должны серьезно увеличить к 2024–2030 годам», - заявил он.



Президент России признал высоким восьмипроцентный рост инфляции в стране, отметив, что «нам нужно, конечно же, вернуться к 4%». Глава государства не забыл похвалить Центробанк.



«Мы по телевизору этого не показываем, но каждый день совещания проводим. Отсядут от меня на 3 метра — и проводим. ЦБ проводит независимую политику. Я в нее не вмешиваюсь, но оцениваю ее положительно. Объемы кредитования не падают», - сообщил Путин.



Владимир Владимирович рассказал и о ситуации с возможным крахом «Роснано». Оказалось, что не все уж так и плохо.



«Но вот я знаю, что совсем недавно «Роснано» погасило часть бумаг из собственных средств. Значит, компания является жизнеспособной», - заявил президент.



Оказалось, что свой высокий пост Владимир Владимирович занимает во многом благодаря сказочному персонажу.



«Мои отношения с Дедом Морозом складываются благообразно. Я Деду Морозу благодарен за то, что могу на этом посту с вами встречаться. И российскому народу благодарен», - сказал Путин, поздравив таким образом своих слушателей с наступающим праздником.



На встрече с журналистами в очередной раз прозвучало много важных слов, но, как известно, одними заявлениями жизнь россиян в лучшую сторону не изменишь. В Ярославле на одном из зданий несколько лет назад некие шутники разместили «мемориальную» табличку, надпись на которой гласит: «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло». Примерно такую же аналогию можно провести и с очередной пресс-конференцией главы государства, состоявшейся на прошлой неделе.



Битва за «место под солнцем» приобрела неожиданный поворот



Телеведущий Владимир Соловьев не попал в ТОП-500 журналистов России, освещающих президентскую тематику. Его явно недооценили и не пригласили на большую пресс-конференцию Владимира Путина.



Назойливый телеведущий пытался получить аккредитацию, но ему отказали. Организаторы извинились перед журналистом и сказали: «...не в этот раз».



Владимир Соловьев посетовал, что даже Ксению Собчак пустили на мероприятие. Да не одну, а с личным оператором!



«Некоторые люди, которые там находились, видимо, ощущают себя журналистами. У нас такое время сейчас интересное, что все ощущают себя всеми», — заявил Соловьев, дополнительно отметив присутствие на пресс-конференции лидера рок-группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.



Google и Meta – конец интернета?



На прошлой неделе в Москве мировой суд признал Google и Meta Platforms виновными в повторном неудалении запрещенных в России материалов и назначил им крупные беспрецедентные штрафы. Напомним, что компании Google принадлежит видео-хостинг YouTube, а Meta Platforms является правопреемницей Facebook.



«Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc.» - сообщили в Роскомнадзоре.



Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн не исключил в дальнейшем и полной блокировки Google на территории России:



«Назначение этого штрафа никак не препятствует дальнейшей работе Google, хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования, и так называемые методы принуждения, к которым относятся и замедление трафика, и полная блокировка на территории России».



Если такое произойдет, то россиянам впору будет уповать лишь на российский контент и отечественное телевидение. К слову, во времена непростой экономической ситуации можно было бы существенно сократить расходы на госТВ, оставив в качестве источника информации в стране лишь Первый канал. Из его новостей мы продолжали бы узнавать о тяготах украинцев и засилье геев в США. На крайний случай к Первому каналу можно было бы добавить РЕН ТВ, чтобы россияне не забывали про инопланетян.





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